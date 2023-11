Nuwe studie onthul Melkweg as Bron van Energieke Kosmiese Strale

By

Kosmiese strale, wat uit subatomiese deeltjies soos protone en elektrone bestaan, het wetenskaplikes lank gefassineer met hul uiterste energie. Hierdie deeltjies het energie wat miljoene keer groter is as wat deur deeltjieversnellers op Aarde geproduseer kan word. Navorsers het dekades lank geglo dat kosmiese strale afkomstig is van bronne buite die Melkweg, ons tuissterrestelsel. 'n Onlangse studie daag hierdie idee egter uit deur te suggereer dat hierdie energieke deeltjies ook vanuit ons sterrestelsel kan opkom.

Die studie, uitgevoer met behulp van data van die Calorimetric Electron Telescope (CALET) op die Internasionale Ruimtestasie (ISS), het bevind dat meer as sewe miljoen ultrahoë-energie kosmiese straaldeeltjies sedert 2015 opgespoor is. Hierdie sensitiewe detektor het insig in die oorsprong gebied. van kosmiese strale, wat aandui dat hulle waarskynlik van nabygeleë supernova-oorblyfsels kom, die oorblyfsels van ontplofde sterre.

Die bevindinge open die opwindende moontlikheid dat materie van spesifieke supernova-oorblyfsels in ons sterrestelsel hier op Aarde gemeet kan word. Terwyl wetenskaplikes nog nie die presiese bronne van hierdie kosmiese strale bepaal het nie, vermoed hulle dat minstens drie van die 12 supernova-oorblyfsels binne 3,000 800 ligjare van ons sonnestelsel verantwoordelik kan wees. Een van die vernaamste kandidate is Vela, wat ongeveer XNUMX ligjare daarvandaan geleë is. Vela se ontploffing sou as 'n helder flits sigbaar gewees het, selfs gedurende die dag, en dit word geassosieer met die Vela-pulsar, 'n vinnig roterende neutronster.

Die resultate werp nie net lig op die oorsprong van kosmiese strale nie, maar verskaf ook ondersteunende bewyse vir die huidige begrip van hoë-energie elektronversnelling in supernova-oorblyfsels. Hulle bied waardevolle insigte oor hierdie oorblyfsels en help om ons begrip van die sterrestelsel en sy kosmiese bronne te verbeter.

Die CALET-teleskoop se vermoë om kosmiese strale op te spoor met energie tot 10 teravolts verteenwoordig 'n beduidende vooruitgang in ons vermoë om hierdie ontwykende deeltjies te bestudeer. Met sy volgehoue ​​waarnemings tot die aftrede van die ISS, waarskynlik teen die einde van die dekade, hoop die span om meer antwoorde oor die oorsprong van hierdie energieke kosmiese strale te ontbloot.

