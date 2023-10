Wetenskaplikes het beduidende ontdekkings oor die maan se geskiedenis gemaak danksy China se Chang'e-4-sending. Die ruimtetuig, wat in 2018 aan die ander kant van die maan geland het, het data versamel en beelde vasgelê en lig gewerp op die raaisels wat onder sy oppervlak versteek is.

Die bevindinge, gepubliseer in die Journal of Geophysical Research: Planets, onthul dat die boonste 130 voet van die maanoppervlak uit lae stof, grond en gebreekte rotse bestaan. Navorsers het ook vyf duidelike lae maanlawa ontdek wat miljarde jare gelede oor die landskap versprei het.

Volgens kenners is die maan 4.51 miljard jaar gelede gevorm toe 'n Mars-grootte voorwerp met die aarde gebots het, wat gelei het tot 'n stuk wat afgebreek het. Oor die volgende 200 miljoen jaar het die maan voortdurende bombardement vanaf ruimterommel ervaar, wat krake op sy oppervlak gelaat het. Die maan se mantel het sakke gesmelte magma bevat, wat die krake deur vulkaniese uitbarstings gevul het.

Die nuwe data van Chang'e-4 dui egter daarop dat die vulkaniese aktiwiteit op die maan tussen een miljard en 100 miljoen jaar gelede gestaak het, wat dit "geologies dood" gemaak het. Ten spyte hiervan spekuleer navorsers dat daar dalk nog magma diep onder die maanoppervlak begrawe is.

Die ontdekkings wat deur die Chang'e-4-sending gemaak is, verskaf deurslaggewende insigte in die maan se vorming en die prosesse wat sy oppervlak oor miljarde jare gevorm het. Alhoewel dit die begin is van die ondersoek na die maan se geskiedenis, verwag die navorsingspan agter die sending dat daar baie meer is om te ontdek.

Titel: Nuwe geheime ontbloot: 'n blik op die maan se verlede

Definisies:

– Chang'e-4: Die lander- en rover-ruimtetuig van die Chinese Nasionale Ruimte-administrasie (CNSA) wat in 2018 suksesvol aan die ander kant van die maan geland het.

– Tydskrif vir Geofisiese Navorsing: Planete: ’n Wetenskaplike joernaal wat navorsing oor planetêre wetenskap publiseer, insluitend studies oor die maan.

– Maanmantel: Die laag onder die maan se kors wat sakke gesmelte magma bevat.

– Geologies dood: Verwys na 'n hemelliggaam wat nie meer aktiewe geologiese prosesse vertoon nie.

– Magma: Gesmelte rots onder die oppervlak van die Aarde of 'n ander planetêre liggaam.

– Jianqing Feng, astrogeologiese navorser by die Planetary Science Institute in Tucson, Arizona.

