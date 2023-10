Die verrassende geheime versteek onder die aardkors

In 'n baanbrekende studie het wetenskaplikes 'n fassinerende ontdekking gemaak oor die Aarde se mantel – die laag tussen die kors en die kern. Dit blyk dat onder ons voete 'n enorme reservoir van water lê, wat in grootte vergelykbaar is met die Stille Oseaan, Atlantiese en Indiese oseane saam.

Anders as die vloeibare water waarmee ons op die Aarde se oppervlak vertroud is, word hierdie water in die vorm van ione in kristalle binne die mantel gestoor. Hierdie bevinding daag die jarelange oortuiging uit dat die boonste en onderste mantels sonder water is. Dit dui daarop dat die oorgangsone tussen hulle, wat ongeveer 255-410 myl ondergronds geleë is, eintlik nat is.

Die navorsers het eksperimente uitgevoer op gesteentes wat verteenwoordigend is van die manteloorgangsone. Deur die viskositeitsvlakke van hierdie gesteentes waar te neem, het hulle 'n korrelasie met die gemete vlakke van die mantel gevind. Dit dui daarop dat die oorgangsone wel water bevat.

Verder dui die studie daarop dat die Aarde "nat tot in sy kern" kan wees. Daar word voorgestel dat die mantel self in staat is om water deur chemiese reaksies te produseer, eerder as om slegs op botsings met ysryke komete gedurende die planeet se vroeë geskiedenis staat te maak.

Die onthulling van hierdie groot ondergrondse waterstelsel het implikasies buite ons eie planeet. Dit skep die moontlikheid dat ander hemelliggame, insluitend buitesonplanete, ook verborge oseane binne hul mantels kan huisves.

Die teenwoordigheid van water diep binne die Aarde se binneland het potensiële gevolge vir seismiese aktiwiteit. Soos die water uit die kristalle ontsnap, kan dit geweldige druk genereer, wat uiteindelik aardbewings veroorsaak wat honderde kilometers onder die oppervlak ontstaan. Dit werp nuwe lig op die geheimsinnige oorsprong van sekere seismiese gebeure.

Ten spyte van hierdie merkwaardige bevindinge, bly die wetenskaplike gemeenskap onseker oor die presiese oorsprong en hoeveelhede water op ons planeet. Die voortdurende debat beklemtoon die kompleksiteit van die Aarde se evolusie en die relevansie daarvan om ander hemelliggame te verstaan.

Vrae:

V: Waar word die water in die studie ontdek?

A: Die water word gevind in die mantel, die laag tussen die aardkors en kern.

V: Hoe word die water gestoor?

A: Die water word in kristalle as ione gestoor eerder as in 'n vloeibare vorm.

V: Watter implikasies het die ontdekking vir seismiese aktiwiteit?

A: Die vrystelling van water uit die kristalle kan moontlik aardbewings diep onder die aarde se oppervlak veroorsaak.

V: Kan ander planete water in hul mantels versteek het?

A: Ja, dit is moontlik dat ander hemelliggame, insluitend buitesonplanete, ook versteekte oseane binne hul mantels bevat.

V: Waar kan ek meer inligting oor hierdie onderwerp kry?

A: Vir meer besonderhede, kan jy die oorspronklike artikel op [The US] (https://www.thesun.co.uk/) lees.