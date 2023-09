Die maan se suidpool gekies as landingsplek vir NASA se Artemis III-sending

’n Nuwe beeld van die maan se verste kant het die streek onthul wat deur NASA gekies is vir die landing van die Artemis III-sending. Hierdie sending is deel van NASA se ambisieuse plan om mense vir die eerste keer in meer as 50 jaar na die maanoppervlak terug te keer. Die geselekteerde landingsplek is die maan se suidpool, wat van groot wetenskaplike belang is omdat dit glo waterys in kraters met permanente skadu bevat.

NASA het met National Geographic saamgewerk om 'n mosaïekbeeld van die Shackleton-krater, wat by die maan se suidpool geleë is, vry te stel. Die beeld is met behulp van NASA se ShadowCam-instrument op die Korea Pathfinder Lunar Orbiter-ruimtetuig geneem, saam met bykomende beelde van die Lunar Reconnaissance Orbiter. Die Shackleton-krater is een van die kraters met permanente skaduwee in die streek, wat dit 'n potensiële brandpunt vir waterys maak.

Die binnekant van die Shackleton-krater, gehul in permanente duisternis, word in die mosaïekbeeld geopenbaar. Die krater is gevang deur ShadowCam, 'n NASA-instrument wat ontwerp is om die skaduagtige dele van die maanoppervlak te verken. Die omliggende gebiede is deur die Lunar Reconnaissance Orbiter-kamera afgeneem. Die beeld vertoon gedeeltes van drie van die 13 potensiële landingsstreke vir Artemis III-ruimtevaarders.

Waterys is 'n seldsame hulpbron op die maan, aangesien dit tipies verdamp wanneer dit aan sonlig blootgestel word. Die kraters met permanente skaduwee in die maan se suidpool skep egter 'n ideale omgewing vir waterys-bestendigheid. NASA-wetenskaplikes glo dat die waterys in hierdie kraters vir verskeie doeleindes gebruik kan word, insluitend ruimtevaarder-verbruiksgoedere, stralingsafskerming en vuurpyldryfmiddel.

Die Artemis III-sending is geskeduleer vir 2025, en voor dit beplan NASA om die Artemis II-bemanningssending om die maan uit te voer. NASA sal ook 'n maan-rover genaamd VIPER stuur om na ysneerslae te soek. Hierdie missies sal die weg baan vir toekomstige bemanningsmissies en hulpbronbenutting op die maanoppervlak.

Bronne: NASA, National Geographic