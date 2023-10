Hoe om die sonsverduistering veilig met jou selfoon vas te vang

Jy kan die sonsverduistering op jou selfoon vasvang, maar nie in sy volle glorie nie. Volgens Scott Fisher, 'n sterrekunde-dosent aan die Universiteit van Oregon, kan daar 'n tegniese beperking wees waar die son nie groot genoeg op die skerm verskyn om dit goed te sien nie. Om 'n stilbeeld van die verduistering te neem is makliker as om 'n video op te neem, want daar is minder blootstellingstyd. Fisher beveel aan om 'n driepoot te gebruik of om jou foon teen 'n stabiele voorwerp te leun om handbewegings te vermy terwyl jy die video opneem.

Dit is belangrik om daarop te let dat dit nooit veilig is om direk na die son te kyk tydens 'n verduistering sonder die toepaslike brilbeskerming nie, aangesien die sonstraling die retina kan beskadig. Gereelde sonbrille is nie voldoende nie, aangesien dit nie genoeg beskerming bied nie. Veilige sonkragkykers moet aan die ISO 12312-2 internasionale standaard voldoen en moet aan sekere vereistes voldoen, soos om nie meer as 0.00032% van sonlig te blokkeer nie, vry van defekte te wees en albei oë te bedek.

Om die sonsverduistering op jou selfoon vas te vang, is dit van kardinale belang om die regte sonfilter voor die kameralens te gebruik. Die filter moet spesifiek gemaak word vir sonkragbesigtiging. Carly Stocks, 'n fotograaf in Utah, beveel aan om filters te gebruik wat voor die lens skroef, maar om een ​​op te plak kan ook werk. Die filter moet groter as die lens self wees en moet te alle tye tydens die kykervaring aangehou word om die veiligheid van jou oë en kamerasensor te verseker.

Alhoewel dit moontlik is om die son tydens die sonsverduistering in selfiemodus vas te vang deur 'n sonfilter oor die voorste kameralens te plaas, sal dit dalk nie die beste selfie tot gevolg hê nie. Stocks verduidelik dat die beeld waarskynlik heeltemal swart sal wees met 'n klein son. Jy kan egter 'n sonkyker of 'n vel sonfilter gebruik om die son in die raam te bedek en 'n foto daarvan te kry. Dit is belangrik om versigtig te wees om 'n kleiner filter te gebruik, want dit kan die risiko loop om jou foon te beskadig terwyl jy dit probeer omraam.

As jy nie 'n verduisteringbril het nie, kan handkykers gebruik word om albei oë te bedek terwyl jy kyk. Nog 'n alternatief is om 'n doen-dit-self-verduistering-kykprojektor te skep deur 'n kartondoos, 'n wit vel papier, kleefband, 'n skêr en 'n stuk aluminiumfoelie te gebruik. Deur 'n speldgat in die aluminiumfoelie te skep en die lig op die wit vel papier te projekteer, kan 'n halfmaanson gesien word sonder om direk na die son te kyk.

Die sonsverduistering op Saterdag sal sigbaar wees in verskeie Amerikaanse state, insluitend Oregon, Nevada, Utah, New Mexico, Texas, Kalifornië, Idaho, Colorado en Arizona.

