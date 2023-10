NASA se OSIRIS-REx gee monsters van asteroïde Bennu terug, insluitend water

By

NASA se OSIRIS-REx-ruimtetuig het monsters van die asteroïde Bennu suksesvol teruggebring, en voorlopige bevindings toon die teenwoordigheid van nie net koolstof nie, maar ook water. Dit is 'n belangrike ontdekking, aangesien koolstof en water noodsaaklike boustene is vir lewe op aarde en moontlik verder.

Die monsterversameling van Bennu bestaan ​​uit verskillende groottes rotse, stofdeeltjies en middelgrootte deeltjies. Volgens Bill Nelson, NASA-administrateur, is die koolstofryke asteroïdemonster die grootste wat nog ooit aan die aarde gelewer is, met die potensiaal om wetenskaplikes te help om die oorsprong van lewe op ons planeet te ondersoek.

Sedert die monsters op 25 September op Aarde aangekom het, het wetenskaplikes dit begin bestudeer, en die aanvanklike bevindings is net die begin. NASA beplan om voort te gaan met die ontleding van die deeltjies en sal 'n register opstel vir ander wetenskaplikes om gedeeltes van die monsters vir verdere navorsing te leen. Sommige monsters sal ook in museums uitgestal word.

Die studie van hierdie asteroïde monsters hou geweldige wetenskaplike waarde in. Oor die volgende paar dekades sal wetenskaplikes die geheime wat in die rotse en stof bewaar word, ontrafel, wat insig gee in die vorming van ons sonnestelsel, die oorsprong van lewe en moontlike maatreëls om asteroïdebotsings met die aarde te voorkom.

Opwindend genoeg is bykomende onverwagte "bonus-asteroïdemateriaal" op die versamelkop, houerdeksel en basis gevind. NASA se Johnson Space Centre is voorberei met gespesialiseerde gereedskap om hierdie opwindende ekstra materiaal te bestudeer.

OSIRIS-REx, die ruimtetuig wat vir hierdie ongelooflike sending verantwoordelik is, het die monster van Bennu in 2020 gegryp. Nadat die ruimtetuig 18 maande spandeer het om die asteroïde waar te neem en te ontleed, het die ruimtetuig suksesvol na die aarde teruggekeer. OSIRIS-REx se reis is egter nog nie verby nie. Dit sal nou 'n nuwe sending genaamd OSIRIS-APEX aanpak, waar dit na 'n ander asteroïde genaamd Apophis sal gaan.

