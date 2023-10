'n Nuwe voorstel om die ontwykende fotonring van swart gate vas te vang

Supermassiewe swart gate het lank 'n raaisel gebly, met hul geweldige gravitasiekrag en ontwykende natuur. Terwyl ons hulle indirek kon bestudeer deur die waarneming van hul aanwasskywe en kragtige strale, het die vaslegging van 'n direkte beeld van die fotonring ons ontwyk. 'n Onlangse studie gepubliseer in Acta Astronautica het egter 'n nuwe benadering voorgestel om hierdie ontwykende struktuur moontlik vas te vang.

Swart gate word gedefinieer deur hul gebeurtenishorison, 'n grens waardeur lig net een keer kan oorsteek, wat 'n punt van geen terugkeer skep nie. Boonop het swart gate ander definiërende strukture soos die fotonskil, wat die binnegrens van stabiele sirkelvormige bane vir fotone verteenwoordig. Die fotonskulp, met 'n radius van 1.5 keer die radius van die gebeurtenishorison, laat fotone in teorie onbepaald om die swart gat wentel.

Alhoewel die gebeurtenishorison en die fotonskulp nie direk waargeneem kan word nie, kan die fotonring, die dun sirkel lig wat veroorsaak word deur fotone wat nou die swart gat bewei het, waargeneem word. Huidige waarnemings van die fotonring is egter beperk in resolusie, en pogings om die fotonringdata uit die agtergrond te onttrek is betwis.

Om hierdie beperkings te oorkom, stel die studie die gebruik van 'n konstellasie van ruimte-gebaseerde Very Long Baseline Interferometers (VLBI) voor. Hierdie antennas sou in 'n wye Aarde-baan geplaas word of om die L2 Lagrange-punt tussen die Aarde en die Maan wentel. Deur die inmenging van die Aarde se atmosfeer te vermy, kan hierdie ontvangers radiolig op korter golflengtes opvang, wat vir hoër resolusie waarnemings van die fotonringe van supermassiewe swart gate soos M87* en Sag A* moontlik maak. Die voorgestelde teleskoop kan ook laer-resolusie-beelde van ander supermassiewe swart gate verskaf, soos die een in die Andromeda-sterrestelsel.

Alhoewel hierdie studie as 'n bewys van konsep dien, is die verwesenliking van so 'n teleskoop 'n langtermyndoelwit wat die oorkoming van talle ingenieursuitdagings sal vereis. Die potensiaal om die fotonring vas te vang bied egter waardevolle insigte in die aard van swart gate en die akkuraatheid van Einstein se gravitasieteorie. Deur verder as ooit tevore te reik, kan sterrekundiges uiteindelik die geheimenisse van hierdie kosmiese groothebbers ontrafel.

