Biotech Company Light Bio ontwikkel geneties gemanipuleerde gloeiende petunias

’n Biotegnologiemaatskappy genaamd Light Bio het toestemming van die Amerikaanse departement van landbou gekry om geneties gemanipuleerde gloeiende petunias in die Verenigde State te verkoop. Hierdie petunias produseer 'n neongroen gloed in die nag, danksy die toevoeging van DNA van 'n bioluminescerende sampioen genaamd Neonothopanus nambi. Die maatskappy beplan om die aanlegte vroeg in 2024 te begin verskeep.

Bioluminessensie is die proses waardeur organismes lig produseer deur 'n reaksie tussen suurstof en 'n stof genaamd luciferien, vergemaklik deur 'n ensiem genaamd luciferase. Terwyl bioluminessensie in ongeveer 1,500 2018 spesies voorkom, word dit swak verstaan ​​in die meeste organismes behalwe bakterieë. In XNUMX het wetenskaplikes die spesifieke ensieme in Neonothopanus nambi geïdentifiseer wat dit toelaat om lig uit te straal.

Ander pogings om gloeiende plante in die verlede te skep, het behels die bespuiting van plante met 'n chemikalie wat in vuurvliegies voorkom of die geneties modifiserende plante met gene van bioluminescerende bakterieë. Hierdie metodes het egter beperkings gehad, soos die behoefte aan gespesialiseerde behandelings of die produksie van dowwe lig.

Die deurbraak deur Light Bio behels die ontdekking van 'n swam-bioluminesensie-weg wat met die plant se eie metaboliese stelsel gekoördineer kan word. Hierdie pad behels 'n molekule genaamd kafeïensuur, wat volop in plante voorkom, en vier verskillende ensieme wat dit in lusiferien omskakel. Die gevolglike plante gloei helderder as vorige pogings en straal lig deur hul hele lewensiklus uit.

Terwyl kommer uitgespreek is oor die potensiële omgewingsrisiko's van geneties gemanipuleerde gloeiende plante, het Light Bio hierdie bekommernisse aangespreek deur te verklaar dat die plante hoofsaaklik in beheerde omgewings soos huise, besighede en botaniese tuine gekweek sal word waar kunsmatige beligting reeds die lig oorskry. deur die plante vrygestel word.

Light Bio beplan om aanvanklik die gloeiende petunias aanlyn in 'n beperkte vrystelling te verkoop, met planne om in die toekoms na kwekerye en tuinbousentrums uit te brei. Die maatskappy beoog ook om meer soorte sierplante te ontwikkel en selfs helderder te maak.

