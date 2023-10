Die Heliosfeer: 'n Reuse-borrel wat ons sonnestelsel omring

Die heliosfeer is 'n massiewe borrel wat ons sonnestelsel omhul. Dit word deur die Son se magneetveld geskep en strek ver die ruimte in. Onlangse skattings dui daarop dat die omvang van die heliosfeer ongeveer duisend keer die afstand van die Aarde na die Son is.

Die Son se magneetveld genereer 'n vloei van gelaaide deeltjies bekend as die sonwind. Hierdie deeltjies stroom die ruimte in langs die lyne van magnetiese krag, wat die heliosfeer skep. Soos die Son draai, draai die sonwind rond soos linte water van 'n sproeier.

Op die grens van die heliosfeer gee die sonwind plek vir deeltjies uit die interstellêre ruimte. Die Voyager 1- en 2-ruimtetuie het hierdie grens verken en het waardevolle inligting verskaf. Hierdie ruimtetuie is tans verder van die Son af as enige ander in die geskiedenis en het 'n oorgangsone waar die interstellêre magneetveld in wisselwerking met die heliosfeer inwerk, opgespoor.

Deur data van die Voyagers met inligting van die IBEX-satelliet te kombineer, het wetenskaplikes vasgestel dat die oorgangsone tot honderd miljard myl kan strek, wat ongeveer duisend keer die afstand tussen die aarde en die son is.

Terwyl die Voyagers nie in staat sal wees om hierdie grens te bereik nie, word verwag dat ander sondes beide in die Aarde se wentelbaan en verder sal help om die presiese omvang van die heliosfeer te karteer.

Ten slotte, die heliosfeer is 'n groot borrel wat ons sonnestelsel omring. Dit word deur die Son se magneetveld gevorm en strek ver die ruimte in. Onlangse navorsing het nuwe skattings van die omvang daarvan verskaf, en toekomstige missies sal voortgaan om lig op die eienskappe daarvan te werp.

Bronne:

– “’n Reuse “borrel” omring ons sonnestelsel” deur Damond Benningfield.