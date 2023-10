’n Nuwe hittebestande membraan kan industriële skeidingsprosesse revolusioneer

By

'n Span navorsers aan die Universiteit van Buffalo het 'n hittebestande membraan ontwikkel wat die skeiding van molekules in industriële prosesse minder duur kan maak. Tradisionele skeidingsprosesse, soos distillasie en kristallisasie, is energie-intensief en nie eko-vriendelik nie. Membrane word as 'n potensiële alternatief beskou, maar die meeste word gemaak van polimere wat tydens gebruik afbreek, wat dit onprakties maak.

Om hierdie uitdaging die hoof te bied, het die navorsingspan 'n nuwe, stewiger membraan geskep wat gemaak is van 'n anorganiese materiaal genaamd koolstof-gedoteerde metaaloksied. Hierdie membraan kan hoë temperature, hoë druk en komplekse chemiese oplosmiddels wat verband hou met industriële skeidingsprosesse weerstaan. Die studie verskyn in die joernaal Science.

Deur inspirasie uit molekulêre laagneerlegging en grensvlakpolimerisasie te neem, het die navorsers 'n tegniek ontwikkel om defekvrye membrane met rigiede nanopore te vervaardig wat molekules van verskillende groottes toelaat om deur te gaan. Die membraan kan temperature tot 284F en druk tot 30 atmosfeer weerstaan.

Die membraan het die potensiaal om die koolstofvoetspoor van baie industriële prosesse te verminder, wat dit meer eko-vriendelik en koste-effektief maak. Die span het sy doeltreffendheid getoon deur boscalid, 'n swamdoder wat in gewasbeskerming gebruik word, suksesvol van sy katalisator en aanvangsreagens te skei.

Die navorsers beplan om bykomende eksperimente uit te voer om die skaalbaarheid van die membraan vir kommersiële produkte te bewys. Die studie is ondersteun deur die National Science Foundation, die Departement van Energie en die Universiteit van Buffalo.

