Gedeeltelike sonsverduistering sal hierdie Saterdag in Alberta sigbaar wees

Albertans sal Saterdagoggend die geleentheid kry om ’n gedeeltelike sonsverduistering te aanskou, volgens die Kanadese Ruimte-agentskap. Die gebeurtenis, bekend as 'n ringvormige sonsverduistering, sal plaasvind wanneer die maan die son gedeeltelik blokkeer. In Alberta sal kykers ’n 61% verduistering kan waarneem. Tydens die verduistering sal 'n ring van die son steeds sigbaar wees.

Die verduistering sal omstreeks 9:15 vm. begin, sy hoogtepunt bereik om ongeveer 10:30 vm, en eindig teen 11:45 vm. Dit is noodsaaklik om veiligheidsmaatreëls te volg wanneer jy na die verduistering kyk. NASA beklemtoon dat die enigste veilige manier om die gebeurtenis waar te neem, is deur 'n veilige son-kykbril, verduistering-bril of 'n handheld-sonkyker te gebruik. Gereelde sonbrille bied nie voldoende beskerming nie.

Ongefilterde optika, soos teleskope, verkykers of kameralense, moet nooit gebruik word om die son tydens 'n verduistering te sien nie. As u deur ongefilterde optika kyk, kan dit onmiddellike oogskade veroorsaak. NASA beveel aan dat sonfilters behoorlik vasgemaak moet word aan die voorkant van enige optiese wat gebruik word.

As u 'n verduisteringbril of 'n sonkyker gebruik, is dit uiters belangrik om dit nie te hou terwyl u deur ongefilterde optika kyk nie, aangesien dit ook ernstige oogbesering kan veroorsaak. NASA stel die gebruik van 'n pengat-projektor as 'n alternatief voor.

Vir diegene wat belangstel in toekomstige verduisterings, SkyAndTelescope.org verskaf visualiserings van die paaie van die 2023 en 2024 verduisterings.

Bly veilig en geniet die gedeeltelike sonsverduistering hierdie Saterdag!

Definisies:

1. Ringvormige sonsverduistering: 'n Soort sonsverduistering wat plaasvind wanneer die Maan op sy verste punt van die Aarde af is, wat 'n sigbare ring van die Son tot gevolg het.

2. Sonfilters: Toestelle wat aan optiese instrumente geheg is om skadelike straling te blokkeer en die oë te beskerm wanneer jy na die Son kyk.

3. Pinhole-projektor: 'n Eenvoudige toestel gemaak van 'n boks of kaart met 'n klein gaatjie wat 'n beeld van die Son op 'n oppervlak projekteer, wat veilige besigtiging moontlik maak.

Bronne:

– Kanadese Ruimte-agentskap

- NASA

– SkyAndTelescope.org