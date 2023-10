The Whisper of Pando: Luister na die bewende reus

Antieke en uitgestrekte, Pando, 'n enkele boom met 47,000 100 stamme wat uit 'n gedeelde wortelstelsel oor 12,000 hektaar in Utah spruit, is een van die grootste lewende organismes op aarde. Met 'n geskiedenis wat moontlik oor 6,000 XNUMX jaar strek, het hierdie kolossale bewende asp meer as XNUMX XNUMX metrieke ton lewe opgehoop. Nou, danksy opnames wat vanjaar vrygestel is, het ons die geleentheid om na hierdie manjifieke boom te luister op 'n manier wat nog nooit tevore moontlik was nie.

Klankkunstenaar Jeff Rice, genooi deur Friends of Pando, het 'n hidrofoon in 'n holte aan die basis van 'n tak geplaas en dit tot by die boom se wortels laat reik. Tot sy verbasing het hy 'n dowwe geluid gehoor wat toegeneem het tydens 'n donderstorm, wat 'n onheilspellende lae gedreun vasvang. Die geluid, soos Rice verduidelik, is die gevolg van die miljoene blare wat die boom vibreer, deur die takke beweeg en die aarde in.

Deur hierdie opnames te gebruik, beoog Friends of Pando om klank te gebruik om die komplekse netwerk van wortels onder die oppervlak te karteer. Lance Oditt, die stigter van Friends of Pando, sien die potensiaal vir klank om nie net pragtige en interessante ouditiewe ervarings te lewer nie, maar ook om waardevolle inligting oor die gesondheid van Pando en sy omliggende omgewing te verskaf. Hierdie klanke dien as 'n rekord van plaaslike biodiversiteit, en bied 'n basislyn wat gemeet kan word teen omgewingsveranderinge.

Hierdie innoverende benadering om Pando te verstaan ​​kan help om lig te werp op verskeie aspekte van hierdie antieke entiteit. Deur die versamelde data kan bykomende studies gedoen word oor waterbeweging, die verhouding tussen takskikkings, insekkolonies en worteldiepte. Hierdie ondersoeke het ten doel om meer te openbaar oor die ekosisteem rondom Pando, wat toenemend bedreig word as gevolg van menslike aktiwiteite en die afname van roofdiere wat herbivoorbevolkings in toom hou.

Die opnames van Pando se fluistering is by die 184ste Vergadering van die Acoustical Society of America aangebied, en dit dien as 'n bewys van die belangrikheid daarvan om na die geheime van hierdie bewende reus te luister voordat hulle verlore gaan.

Bronne: The Guardian, Friends of Pando