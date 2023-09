Kerry Wood Natuursentrum se Harvest Moon Walk

Kerry Wood Nature Centre in Alberta, Kanada, gaan sy jaarlikse Harvest Moon Walk by die Gaetz Lakes Sanctuary aanbied, indien die weer dit toelaat. Omgewing Kanada voorspel egter 'n 60%-kans op reën op die geskeduleerde aand.

Indien die staptog gekanselleer word, sal Kerry Wood Natuursentrum die deelnemers op sosiale media in kennis stel. Die Oesmaan, 'n vol supermaan, sal na verwagting om 7:21 in die ooste opkom en die volgende dag om 7:44 in die weste ondergaan. Die staptog sal om 8:30 by die voordeure van die Sentrum begin, met 'n voorgestelde skenking van $3 per persoon of $10 per gesin.

Bywoners sal die geleentheid kry om die maanopkoms oor die beboste oostelike heuwel te aanskou voordat dit sy piekhoogte oor die meer bereik. Kathryn Huedepohl, 'n programleier by die Sentrum, het genoem dat die stap 'n skilderagtige toneel en genoeg tyd vir sterrekyk en sterrekunde bied.

Histories was die Oesmaan 'n tyd vir boere om hul oes onder die helder maanlig te voltooi. Alhoewel die moderne wêreld op kruidenierswinkels staatmaak vir kos, voel baie Albertans steeds 'n verbintenis met boerdery, en die Oesmaan bring nostalgiese herinneringe van die landboutradisie terug.

Hierdie jaar is die Oesmaan die einde van 'n buitengewoon warm somer. Huedepohl het verligting uitgespreek oor die aankoms van koeler temperature en lewendige herfsblare, na 'n versengende somer wat so vroeg as 1 Mei begin het.

In die geval van ligte reën en duidelike kolle in die lug, sal die stap steeds voortgaan, wat deelnemers 'n unieke nagperspektief van die heiligdom bied. Soos Huedepohl verduidelik, "Die heiligdom in die dag en die heiligdom in die nag, is twee heeltemal verskillende dinge."

Bron: Artikel deur Susan Zielinski, Red Deer Advocate.

Definisies:

– Gaetz Lakes Sanctuary: 'n Natuurreservaat geleë in Alberta, Kanada.

– Oesmaan: Die volmaan naaste aan die herfs-ewening, wat dikwels met die oesseisoen geassosieer word.

