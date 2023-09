Maak gereed vir die skouspelagtige Oesmaan

By

Op 28 September kry lugkykers die geleentheid om die Oesmaan te aanskou, 'n natuurverskynsel met groot landboubetekenis. Hierdie volmaan, wat om 3:27 nm. IST sal opkom, is die vierde en laaste supermaan van die jaar, en sluit 'n somer vol hemelse wonders af.

'n Supermaan vind plaas wanneer die maan in sy elliptiese wentelbaan op sy naaste punt aan die aarde is, wat 'n illusie van groter grootte en helderheid tot gevolg het. Hierdie komende supermaan sal ongeveer 224,854 5 myl van die aarde af wees, wat dit ongeveer 13 persent groter en XNUMX persent helderder laat lyk as 'n gemiddelde volmaan.

Die Oesmaan word nie gedefinieer deur die maand waarin dit plaasvind nie, maar eerder deur sy belyning met die herfs-ewening. Vanjaar het die equinox op 23 September plaasgevind, wat die Oesmaan besonder spesiaal maak. Dit staan ​​ook bekend as die mieliemaan en simboliseer die afsluiting van somer-oeste. Boere en hemelkykers vier hierdie geleentheid as 'n tyd van oorvloed en danksegging.

Benewens die Oesmaan, sal lugkykers getrakteer word op 'n hemelse parade. Planete soos Jupiter, Saturnus en Mercurius sal in die naghemel sigbaar wees, wat bydra tot die skouspel.

As jy toevallig vanjaar se Oesmaan mis, moenie bekommerd wees nie. Die volgende supermaan om na uit te sien, sal op 18 September 2024 wees, wat weer saamval met die Oesmaan. Dit sal die eerste van twee supermane in 2024 wees, met die tweede een wat op 17 Oktober sal plaasvind.

Merk dus jou kalenders en maak gereed vir 'n ontsagwekkende vertoning in die naghemel. Die Oesmaan is 'n boeiende gebeurtenis wat ons herinner aan die wonders van ons heelal en die siklusse van die natuur.

Definisies:

– Supermaan: Wanneer die maan sy naaste punt aan die aarde in sy elliptiese wentelbaan bereik, wat die illusie van groter grootte en helderheid gee.

– Oesmaan: Die volmaan naaste aan die herfs-ewening, wat die afsluiting van somer-oeste simboliseer.

Bronne:

– space.com

– NASA

– Ou Boere-almanak