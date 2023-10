Nuwe Energiebron: Oes van elektrisiteit uit molekulêre beweging

Wetenskaplikes het 'n belowende nuwe benadering tot die opwekking van elektrisiteit ontdek deur die beweging van molekules te benut. Terwyl golfenergie-tegnologie reeds bewys het dat dit 'n doeltreffende bron van kragopwekking is, het navorsers nou gevind dat selfs molekules in rus oor inherente energie beskik wat ingespan kan word.

In 'n artikel wat in APL Materials gepubliseer is, het navorsers 'n molekulêre energie-oestoestel getoets wat die energie van die natuurlike beweging van molekules in 'n vloeistof vasvang. Deur nanoskikkings piëso-elektriese materiaal in vloeistof te onderdompel, kon die navorsers die beweging van die vloeistof in 'n stabiele elektriese stroom omskakel. Hierdie deurbraak het die potensiaal om 'n aansienlike hoeveelheid energie te produseer, gegewe die groot hoeveelhede lug en vloeistof op Aarde.

Die toestel gebruik sinkoksied, 'n piëso-elektriese materiaal, wat elektriese potensiaal opwek wanneer dit beweging ervaar. Die navorsers het die beweging van die sinkoksiedstringe vergelyk met seewier wat in die see waai. Die voordeel van hierdie toestel is dat dit nie op enige eksterne kragte staatmaak nie, wat dit 'n spelveranderende skoon energiebron maak. Dit maak die moontlikheid oop om elektriese energie op te wek deur die molekulêre termiese beweging van vloeistowwe, wat fundamenteel verskil van tradisionele meganiese beweging.

Die toepassings vir hierdie tegnologie is groot. Dit kan gebruik word om nanotegnologieë soos inplantbare mediese toestelle aan te dryf. Die toestel kan ook opgeskaal word tot volgrootte kragopwekkers vir kilowatt-skaal energieproduksie. Die navorsers werk reeds daaraan om die energiedigtheid van die toestel te verbeter deur verskillende vloeistowwe, hoëpresterende piëso-elektriese materiale en nuwe toestelargitekture te toets.

Hierdie baanbrekende navorsing bied 'n opwindende manier om elektrisiteit op te wek wat nie afhanklik is van konvensionele eksterne bronne soos wind-, hidro-elektriese of sonkrag nie. Die vermoë om die inherente energie van molekules te benut, open nuwe moontlikhede vir volhoubare en skoon energie-oplossings in die toekoms.

