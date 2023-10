Gebruik molekulêre krag: genereer elektrisiteit op die nanoskaal

By

Navorsers het 'n belowende metode ontdek om elektrisiteit op te wek deur die natuurlike beweging van molekules in 'n vloeistof te benut. Die span, gelei deur Yucheng Luan, het 'n toestel ontwikkel wat die energie wat deur die molekulêre beweging geproduseer word vasvang en dit in 'n stabiele elektriese stroom omskakel. Hierdie deurbraak kan 'n nuwe bron van skoon energie verskaf wat wyd beskikbaar is.

Die toestel gebruik piëso-elektriese materiaal, spesifiek sinkoksied, wat die vermoë toon om elektriese potensiaal op te wek wanneer dit aan beweging of vervorming onderwerp word. Nanoskikkings van hierdie materiaal is in 'n vloeistof ondergedompel, wat die beweging van die vloeistof toegelaat het om die sinkoksiedstringe te laat waai en buig, wat gelei het tot die opwekking van elektrisiteit. Hierdie ontwerp vereis geen eksterne kragte nie, wat dit 'n hoogs doeltreffende en volhoubare energie-stroper maak.

Die potensiële toepassings van hierdie tegnologie is groot. Dit kan gebruik word om nanotegnologieë soos inplantbare mediese toestelle aan te dryf, of dit kan opgeskaal word om kilowatt-skaalopwekkers vir wydverspreide energieproduksie te skep. Boonop onderskei die toestel se vermoë om elektrisiteit op te wek uit die molekulêre termiese beweging van vloeistowwe dit van ander energie-oesmetodes wat staatmaak op eksterne bronne soos wind- of sonenergie.

Die navorsingspan werk reeds daaraan om die energiedigtheid van die toestel te verbeter deur verskillende vloeistowwe, hoëpresterende piëzo-elektriese materiale en alternatiewe toestelargitekture te ondersoek. Hulle doel is om die doeltreffendheid en skaalbaarheid van hierdie innoverende energieopwekkingstegnologie te verbeter.

Ten slotte, deur gebruik te maak van die inherente beweging van molekules in vloeistowwe, het navorsers 'n molekulêre termiese bewegingstroper ontwikkel wat elektrisiteit kan opwek. Hierdie deurbraak bied 'n belowende pad na 'n skoner en meer volhoubare toekoms, waar interne energiebronne benut kan word om aan ons groeiende energiebehoeftes te voldoen.

Bron: Molekulêre termiese bewegingstroper vir elektrisiteitomskakeling, APL Materials (2023). DOI: 10.1063/5.0169055