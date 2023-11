Verken verjaarsdae in die ruimte saam met ruimtevaarder Andreas Mogensen

Denemarke se eie ruimtevaarder, Andreas Mogensen, het 'n unieke verjaardag aan boord van die Internasionale Ruimtestasie gevier. As die Ekspedisie 70-bevelvoerder en die eerste Deen in die ruimte, het Mogensen na X (voorheen Twitter) geneem om sy vreugde te deel om te sien hoe die son in die ruimte skyn op sy spesiale dag.

In sy plasing het Mogensen die belangrikheid van die son wat op verjaarsdae skyn, verduidelik en gesê: “Ons het ook 'n gesegde wat sê dat as die son op jou verjaardag skyn, dit beteken dat jy goed was hierdie jaar - en die son skyn altyd in die ruimte. ” Saam met sy woorde was 'n boeiende foto van Mogensen agter die kamera, wat die betowerende uitsig van die ISS se omvou-koepelvenster vasvang.

Alhoewel hy op hierdie spesifieke verjaardag van sy familie geskei is, het Mogensen sy dankbaarheid uitgespreek vir die "groot bemanning" saam met wie hy fees gevier het. Die gevoel van kameraadskap en samehorigheid onder die bemanningslede in die ruimte is werklik merkwaardig.

Mogensen het ook lig gewerp op Deense verjaardagtradisies en verduidelik dat in Denemarke verjaarsdae gevier word deur die nasionale vlag, bekend as die Dannebrog, te wapper. Die vlag verteenwoordig geluk, viering en glimlagte. Mogensen het selfs 'n ontsagwekkende beeld gedeel van die Dannebrog wat langs die vlae van Groenland en die Faroëreilande dryf, albei spesiale outonome streke van Denemarke.

Hierdie verjaardagviering voeg nog 'n fassinerende hoofstuk by Mogensen se reis in die ruimte. Dit het veral saamgeval met 'n gebeurtenisvolle week op die ISS. Net 'n dag tevore het die ekspedisie 70-bemanningsmaats en NASA-ruimtevaarders Jasmin Moghbeli en Loral O'Hara die vierde volvrou-ruimtewandeling in die geskiedenis uitgevoer, wat 6 uur en 42 minute aan belangrike instandhoudingstake gewy het. Mogensen self is geskeduleer vir sy eie buitevoertuigaktiwiteit later in 2023.

Verjaarsdae in die ruimte boei ons verbeelding en herinner ons aan die ongelooflike ervarings wat ruimtevaarders teëkom. Van om asemrowende uitsigte van ons planeet te aanskou tot viering in nul swaartekrag, hierdie unieke oomblikke maak verjaarsdae in die ruimte werklik onvergeetlik.

#### Gereelde vrae

V: Wat is die Dannebrog?

A: Die Dannebrog is die nasionale vlag van Denemarke en het 'n diep historiese betekenis.

V: Hoe vier Dene verjaarsdae?

A: In Denemarke word verjaarsdae gevier deur die Dannebrog te vlieg, wat geluk, viering en glimlagte simboliseer.

V: Wie was die eerste Deense ruimtevaarder in die ruimte?

A: Andreas Mogensen was die eerste Deense ruimtevaarder wat in 2015 die ruimte ingevaar het.

V: Wat is die Internasionale Ruimtestasie?

A: Die Internasionale Ruimtestasie is 'n bewoonbare ruimtestasie wat dien as 'n laboratorium en sterrewag, wat ruimtevaarders van verskillende lande vir verskeie wetenskaplike sendings huisves. [Bron: NASA](https://www.nasa.gov/mission_pages/station/main/index.html)