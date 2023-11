Verken die geheimsinnige dieptes van Jupiter: Juno se spookagtige ontdekking

NASA se Juno-ruimtetuig het 'n koue vonds gemaak tydens sy onlangse verbyvlieg van Jupiter. In 'n foto wat op 7 September geneem is, het Juno 'n beeld geneem van 'n streek in Jupiter se verre noordelike gebied bekend as Jet N7. Wat hierdie beeld besonder angswekkend maak, is hoe die kolkende wolke en onstuimige storms in hierdie streek 'n uitgestrekte, spookagtige gesig gevorm het.

Hierdie hemelse Halloween-verrassing bied 'n boeiende uitsig oor die gasreus, want dit lyk asof dit 'n Halloween-masker in die vorm van 'n spookagtige gesig dra. Die lae sonlighoek het die ingewikkelde topografiese kenmerke beklemtoon en die dieptes van hierdie geheimsinnige streek onthul. Die burgerwetenskaplike Vladimir Tarasov het die rou data van JunoCam vaardig verwerk, wat bygedra het tot ons begrip van Jupiter se atmosferiese dinamika.

Jupiter se atmosfeer is bekend vir sy onstuimige weerpatrone en massiewe stormstelsels. Die kolkende wolke in hierdie beeld beeld twee versonke oë, 'n gedraaide neus en grimmige lippe uit, wat bydra tot die ontstellende effek. Dit is egter van kardinale belang om daarop te let dat hierdie beelde van Juno dikwels pareidolia veroorsaak, 'n verskynsel waar waarnemers gesigte of patrone in ewekansige vorms waarneem.

Astrologie-entoesiaste kan ander gevalle van pareidolia in hemelliggame onthou, soos die berugte "Gesig op Mars". Boonop meen sommige aanlynspeurders dat hulle verskeie “diere” op Mars geïdentifiseer het op foto's wat deur NASA se Curiosity and Perseverance-rovers vasgevang is.

Juno se missie gaan verder as om boeiende beelde vas te lê. Dit voorsien wetenskaplikes van waardevolle data om die ingewikkelde dinamika van Jupiter se atmosfeer te bestudeer. Deur die atmosferiese storms, siklone en antisiklone te ontleed, kan kenners insigte kry in die planeet se weerpatrone en straalstroomwinde.

