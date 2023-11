Aantrek in die ruimte: Halloween-vieringe op die Internasionale Ruimtestasie

Terwyl die Internasionale Ruimtestasie (ISS) dalk nie besoeke van geeste of trick-of-treaters ontvang nie, het die bemanningslede aan boord van die wentelende fasiliteit 'n unieke manier gevind om die Halloween-gees te omhels. Elke jaar, hetsy individueel of as 'n groep, verander hulle in kreatiewe, spookagtige en soms eng karakters met behulp van materiaal wat geredelik beskikbaar is op die ruimtestasie.

In vorige Halloweens het die ISS-span hul verbeeldingryke kostuums indrukwekkend ten toon gestel. Van vampierkappe tot eng maskers, daar is geen tekort aan Halloween-gees wat in die ruimtestasie ronddryf nie. Ruimtevaarders soos Clayton C. Anderson en Nicole P. Stott het soos vampiere aangetrek, terwyl Scott J. Kelly die Halloween-droom uitgeleef het tydens sy eenjarige missie as 'n geheimsinnige karakter wat onder 'n angswekkende masker weggesteek is.

Die Halloween-feeste was nie beperk tot Amerikaanse ruimtevaarders nie; internasionale ruimtevaarders het ook by die spookagtige vieringe aangesluit. Die Europese Ruimte-agentskap se Luca S. Parmitano het die geleentheid tydens Ekspedisie 37 aangegryp om sy lewenslange wens om soos Superman te vlieg, te vervul. Ander Europese ruimtevaarders soos Paolo A. Nespoli het ook hul Spiderman-vaardighede ten toon gestel, wat 'n tikkie superheld-opwinding tot die feestelikheid gevoeg het.

Bemanningslede van verskeie ekspedisies het saamgekom in volle Halloween regalia. Van Ekspedisie 53 se bevelvoerder Randolph J. “Randy” Bresnik tot die ruimtevaarders van Ekspedisie 61, soos Christina H. Koch, Luca S. Parmitano, Andrew R. “Drew” Morgan, en Jessica U. Meir, hulle het almal hul Halloween vertoon. gees terwyl hy om die aarde wentel.

Ongelukkig is die Halloween-planne van die onlangse Crew-3 NASA-ruimtevaarders beïnvloed deur ongunstige weerstoestande by NASA se Kennedy Space Center. Nietemin het die bemanningslede wat op hul aankoms op die ISS gewag het, insluitend Thomas G. Pesquet van die Europese Ruimte-agentskap, nie toegelaat dat die weer hul gemoed demp nie. Pesquet het op sosiale media gedeel dat "vreemde dinge" op die ISS gebeur, met hul mede-ruimtevaarder Akihiko Hoshide wat uit die "dooies" opstaan ​​of by die waarnemingsvenster verskyn.

Terwyl ons vorentoe kyk, is dit opwindend om die toekomstige Halloween-vieringe op die ISS voor te stel. In 2022 het Ekspedisie 68-ruimtevaarders Koichi Wakata, Francisco “Frank” C. Rubio, Nicole A. Mann en Josh A. Cassada almal verheug deur hulle as gewilde videospeletjie- en spotprentkarakters aan te trek, en bêrehouers vir hul kostuums te gebruik. Dit blyk dat die ruimtevaarders aan boord van die ISS vasbeslote is om die spookagtigheid lewendig te hou en hul prettige Halloween-vieringe met die wêreld te deel.

vrae

V: Vier ruimtevaarders Halloween op die Internasionale Ruimtestasie?

A: Ja, ruimtevaarders aan boord van die Internasionale Ruimtestasie vier Halloween deur kreatiewe kostuums aan te trek.

V: Waar kry die ruimtevaarders hul Halloween-kostuums?

A: Ruimtevaarders gebruik materiaal wat aan boord van die ruimtestasie beskikbaar is om hul kostuums te ontwerp.

V: Neem internasionale ruimtevaarders deel aan Halloween-vieringe op die ISS?

A: Ja, internasionale ruimtevaarders van verskeie ruimte-agentskappe neem deel aan die Halloween-feeste op die Internasionale Ruimtestasie.

V: Wat sal gebeur as slegte weer ruimtevaarders verhoed om die ISS voor Halloween te bereik?

A: In sulke gevalle sal die bemanningslede wat reeds aan boord van die ruimtestasie is, hul eie Halloween-vieringe hou.