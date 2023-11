Die Internasionale Ruimtestasie (ISS) het dalk nie trick-or-treaters nie, maar dit beteken nie dat Halloween ongesiens verbygaan deur die bemanningslede aan boord van die wentelende fasiliteit nie. Met hul kreatiwiteit en vindingrykheid het ruimtevaarders maniere gevind om die gees van Halloween te omhels, selfs in die dieptes van die ruimte. Kom ons kyk van naderby hoe hulle hierdie spookagtige vakansie vier en die unieke kostuums waarmee hulle jaar na jaar vorendag kom.

Alhoewel slegte weer die planne van Crew-3 NASA-ruimtevaarders en ESA-ruimtevaarders vertraag het om Halloween in die ruimte in Oktober 2021 te vier, het die bemanningslede reeds aan boord van die stasie dit op hulle geneem om 'n bietjie Halloween-pret te hê. Hulle het nie toegelaat dat die afwesigheid van nuwe aankomelinge hul gemoed demp nie. ESA-ruimtevaarder Thomas G. Pesquet het op sosiale media die vreemde gebeure op die ISS gedeel en geterg dat bemanningslid Akihiko Hoshide uit die dood opgestaan ​​het (of het hy?) met verwysing na die Japanse Ruimteverkenningsagentskap se ruimtevaarder.

As ons vorentoe kyk, kan ons ons net die opwindende kostuums en tradisies voorstel wat in die toekoms sal ontvou. In 2022 het Ekspedisie 68-ruimtevaarders Koichi Wakata en NASA-ruimtevaarders Francisco “Frank” C. Rubio, Nicole A. Mann en Josh A. Cassada in die Halloween-gees gekom deur as gewilde videospeletjie- en spotprentkarakters aan te trek. Hulle het op vernuftige wyse stoorhouers as kostuums en geïmproviseerde truuksakke gebruik.

Terwyl ons vinnig vorentoe beweeg na 2023, word Ekspedisie 70-ruimtevaarders Jasmin Moghbeli van NASA, Satoshi Furakawa van die Japanse Lugvaartverkenningsagentskap, NASA-ruimtevaarder Loral O'Hara en Europese Ruimteagentskap-ruimtevaarder Andreas Mogensen gesien wat Halloween in die ruimte vier. Hul kostuums moet nog bekend gemaak word, maar ons kan verwag dat hul kreatiwiteit sal deurskyn.

Vrae:

V: Hoe vier ruimtevaarders Halloween in die ruimte?

A: Ruimtevaarders aan boord van die Internasionale Ruimtestasie vier Halloween deur kreatiewe kostuums aan te trek, dikwels gemaak van materiaal wat aan boord van die stasie beskikbaar is.

V: Het hulle toegang tot kostuums?

A: Alhoewel hulle nie tradisionele Halloween-kostuums tot hul beskikking het nie, vind ruimtevaarders kreatiewe maniere om kostuums te maak met behulp van materiaal wat op die ISS gevind word.

V: Was daar enige Halloween-vieringe in die ruimte?

A: Ja, ruimtevaarders vier al jare lank Halloween in die ruimte, en dit het 'n gekoesterde tradisie onder bemanningslede geword.

V: Is kostuums al ooit van onkonvensionele materiale gemaak?

A: Ja, ruimtevaarders het stoorhouers en ander materiaal wat op die ruimtestasie beskikbaar is, gebruik om unieke Halloween-kostuums te skep.

V: Sal Halloween-vieringe in die ruimte in die toekoms voortduur?

A: Absoluut! Solank daar ruimtevaarders op die Internasionale Ruimtestasie is, sal Halloween-vieringe voortgaan om 'n prettige en feestelike wegbreek van die eise van ruimteverkenning te bied.