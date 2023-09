Antieke houtblokke openbaar vroeë mense se gevorderde vaardighede

Argeoloë het antieke houtstompe in Zambië ontdek wat vorige aannames oor die vermoëns van vroeë mense uitdaag. Die bevindinge, gepubliseer in die joernaal Nature, dui daarop dat mense uit die steentydperk byna 'n halfmiljoen jaar gelede strukture gebou het, wat 'n vlak van intelligensie en verbeelding aandui wat voorheen onbekend was.

Die Universiteit van Liverpool se Deep Roots of Humanity-navorsingsprojek het die antieke hout opgegrawe en ontleed. Professor Larry Barham, die projekleier, het uitgespreek dat hierdie ontdekking sy begrip van vroeë menslike voorouers verander het. Hy glo dat hierdie ou mense hul vaardighede en kreatiwiteit gebruik het om iets nuuts en groots uit hout te bou.

Die navorsers het ook antieke houtgereedskap gevind, insluitend graafstokke, maar die opwindendste ontdekking was twee stukke hout wat reghoekig bymekaar pas. Klipgereedskap is gebruik om kepe in die stompe te sny, sodat hulle struktureel verbind kon word. Deur die lae grond waarin die hout begrawe is te ontleed, het die span vasgestel dat dit ongeveer 476,000 XNUMX jaar oud is.

Vorige bewyse van menslike gebruik van hout is beperk tot die maak van vuur en die maak van eenvoudige gereedskap. Hierdie ontdekking daag die idee uit dat vroeë mense suiwer nomadiese lewens gelei het en toon dat hulle tot meer komplekse konstruksie in staat was.

Die doel van hierdie houtstrukture bly onduidelik. Die grootte van die stompe dui daarop dat dit gebruik is om iets aansienlik te bou, moontlik 'n platform vir 'n skuiling of 'n struktuur by 'n rivier vir visvang. Sonder meer volledige bewyse is dit egter moeilik om die presiese aard van hierdie strukture of die spesie van antieke mense wat hulle gebou het, te bepaal.

Die hout artefakte is na die Verenigde Koninkryk vervoer vir ontleding en bewaring. Sodra dit voltooi is, sal hulle na Zambië teruggestuur word om vertoon te word. Die hoop is dat hierdie ontdekkings versamelings sal verryk en lig sal werp op die houtwerktradisie in Zambië en antieke menslike interaksies met die omgewing.

Bron: BBC News