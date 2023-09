Vroegste bekende gebruik van hout in konstruksie wat in Zambië ontdek is

Argeoloë het die vroegste bekende gebruik van hout in konstruksie in 'n vloedvlakte bo-op 'n waterval in noordelike Zambië ontdek. Die struktuur, wat terugdateer na 476,000 XNUMX jaar gelede, dateer met 'n groot marge die volgende bekende voorkoms van hout in konstruksie. Die houtkerf, wat doelbewus gemaak is met behulp van skraap- en hegtegnieke, het twee dele verbind en is langs talle houtgereedskap in 'n versuipde meerbekken gevind. Die bevindinge daag die idee uit dat slegs Homo sapiens in staat was tot landskapmodifikasie.

Houtpreservering is 'n seldsame verskynsel as gevolg van verval, wat dit moeilik maak om die oorsprong van houtwerk te bepaal. Houtspiese het egter in moerige toestande in Engeland en Duitsland bewaar gebly, wat honderde duisende jare terug dateer. ’n Stukkie hout van 780,000 XNUMX jaar gelede wat in Israel gevind is, is geïnterpreteer as die oudste bekende houtwerktuig. Terwyl bewyse van houtwerk in die vroeë voorgeskiedenis skaars is, verskaf die Kalambo-ontdekking aansienlike hoeveelhede bewerkte houtstukke, wat 'n wye reeks potensiële gebruike buiten wapens voorstel.

Die doel van die struktuur bly onbekend, maar die navorsers bespiegel dat dit as 'n platform of wandelpad in die omgewing van die meer kon gedien het. Geen ander strukturele gebruik van hout is in die Afrika- of Eurasiese Paleolitikum gevind nie, behalwe vir nog 'n gekerfde stomp wat voorheen op dieselfde plek 70 jaar gelede ontdek is.

Hierdie baanbrekende ontdekking dra by tot die fassinerende argeologiese geskiedenis van Zambië. Voorheen is die skedel van 'n hominien bekend as Kabwe Man, Homo heidelbergensis, in Kabwe ontdek. Die Kabwe Man, wat ongeveer 300,000 XNUMX jaar terug dateer, het die lineêre teorie van menslike evolusie verpletter en die bestaan ​​van veelvuldige parallelle menslike geslagte onthul. Alhoewel die skedel nie direk aan die houtstruktuur gekoppel is nie, bly dit 'n sterk kandidaat.

Die identiteit van die skeppers van die struktuur en die oorvloed van gereedskap bly onseker, aangesien Afrika gedurende daardie tyd deur verskeie hominienspesies bevolk is. Die streek van Kalambo was egter 'n middelpunt van aktiwiteit vir talle hominienvariante, insluitend Homo heidelbergensis en moontlik Homo naledi. Verdere navorsing is nodig om die raaisels rondom die vroegste bekende gebruik van hout in konstruksie in Zambië te ontrafel.

