Navorsers van Brown Universiteit het kwesbaarhede in OpenAI se ChatGPT uitgelig, wat bewys dat kletsbotte gemanipuleer kan word om op taboe-onderwerpe te reageer deur bloot 'n ander taal as Engels te gebruik. ChatGPT, soos die meeste chatbots, het 'n lys van verbode onderwerpe wat dit weier om te bespreek. Deur egter 'n boodskap in te voer in 'n taal wat nie in die onderliggende model opgelei is nie, kan die filters omseil word. Byvoorbeeld, wanneer 'n boodskap wat gevra word vir wenke oor hoe om uit 'n winkel te steel sonder om gevang te word, in Zulu ingevoer is, het ChatGPT nuttige advies in dieselfde taal verskaf. Hierdie navorsing werp lig op die uitdagings om menslike voorneme te verstaan ​​en die pogings wat mense bereid is om te maak om KI te mislei.

In ander KI-nuus word Google se KI-nutsgoed gebruik om verkeersligte in verskeie stede wêreldwyd onder Project Green Light te beheer. Die doel is om intydse verkeersdata, getrek uit Google Maps, te gebruik om verkeersvloei te optimaliseer, doeltreffendheid te verbeter en emissies te verminder. Terwyl die projek belowend lyk, het kommer oor Google se betrokkenheid by sulke beheerstelsels ontstaan.

Vir diegene wat gefrustreerd is deur geënkodeerde rye, verskaf die artikel 'n verduideliking oor Voertuigidentifikasienommers (VIN's). VIN's, wat uit 17 karakters bestaan, openbaar inligting oor 'n voertuig se land van oorsprong, vervaardiger, model, dryfstelsel, modeljaar, aanlegkode, produksienommer, en sluit selfs 'n kontrolesom in om vervalsings te voorkom.

Op die gebied van standaarde het botsende vieringe van "World Standards Day" op verskillende datums plaasgevind, afhangende van die organisasie. ANSI, NIST en ASTM het die dag op 12 Oktober waargeneem, terwyl ISO, IEC en ITU 14 Oktober as hul viering aangewys het. xkcd vang hierdie penarie op humoristiese wyse vas.

In 'n ligter noot het die Bluetooth-logo amptelike erkenning van die Nasionale Museum van Denemarke gekry, 26 jaar nadat dit die rune van die Deense koning Harald Bluetooth aangeneem het. Die Vikings se neiging tot letterlike en soms onvriendelike byname, soos geïllustreer deur Harald se pa “Gorm die Ou” en opvolger “Sweyn Vurkbaard,” word genoem, saam met die amusant reguit name soos “Ivar the Boneless” en “Eystein Foul-fart. ”

Bron: Brown University-navorsing, Google Project Green Light-verslag, VIN-artikel, Wêreldstandaardedag-vieringe, Bluetooth-logo-herkenning.