Verken die Enigmatic Airglow wat deur HAARP in Alaska geskep is

Alaska is nie net bekend vir sy asemrowende landskappe nie, maar ook vir die boeiende luggloei-verskynsel wat in die lug gesien kan word. 'n Baanbrekersnavorsingsveldtog gelei deur die Universiteit van Alaska Fairbanks, in samewerking met Cornell Universiteit, Universiteit van Colorado Denver, Universiteit van Florida, en Georgia Institute of Technology, het ten doel om die geheimsinnige luggloed te ondersoek wat geskep is deur die Hoëfrekwensie Aktiewe Aurorale Navorsingsprogram ( HAARP).

Die fokus van hierdie vier dae lange veldtog is om die meganismes binne die ionosfeer te verstaan, 'n atmosferiese streek wat ongeveer 30 tot 350 myl bo die aarde se oppervlak geleë is. Deur die ionosfeer te ontleed, hoop wetenskaplikes om insig te kry in die oorsake van optiese emissies en hoe sekere plasmagolwe in die ionosfeer ultra-lae frekwensiegolwe kan versterk. Daarbenewens beoog die navorsers om te ondersoek hoe satelliete hierdie plasmagolwe effektief kan benut in botsingsopsporing en vermyding.

HAARP se Ionosferiese Navorsingsinstrument, 'n reeks van 180 hoëfrekwensie-antennas wat oor 33 hektaar versprei is, sal gebruik word om die kunsmatige luggloei te genereer. Deur hoëfrekwensie-radio-uitsendings in pulserende patrone uit te stuur, soortgelyk aan die manier waarop sonenergie natuurlike aurora produseer, kan HAARP elektrone in die Aarde se ionosfeer opwek. As dit sigbaar is, sal die luggloed gevolglik as 'n delikate rooi of groen kol in die lug manifesteer.

Die sigbaarheid van die luggloed strek ongeveer 300 honderd myl vanaf die HAARP-fasiliteit in Gakona, Alaska. Die spesifieke hoek wat nodig is om die luggloed waar te neem, wissel egter na gelang van die afstand tussen die waarnemer en HAARP. Belangstellende individue word aangemoedig om bedag te wees op die heersende transmissiefrekwensies, wat wissel tussen 2.8 en 10 megahertz, en die HAARP-webwerf te raadpleeg vir opdaterings oor die navorsingsveldtog.

Vrae:

V: Wat is die ionosfeer?

A: Die ionosfeer is 'n gebied binne die Aarde se atmosfeer, geleë tussen ongeveer 30 en 350 myl bo die Aarde se oppervlak, waar ione en vrye elektrone teenwoordig is.

V: Hoe skep HAARP luggloei?

A: Deur die gebruik van hoëfrekwensie radio-uitsendings wat deur sy Ionosferiese Navorsingsinstrument uitgestraal word, wek HAARP elektrone in die Aarde se ionosfeer op, wat lei tot die skepping van kunsmatige luggloei.

V: Hoekom is die luggloei betekenisvol?

A: Die studie van luggloed verskaf waardevolle insigte in die ionosfeer se gedrag en sy interaksie met verskeie verskynsels, soos plasmagolwe en satellietbedrywighede.