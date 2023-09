Nuwe studie verbind dermmikrobes met skeletgesondheid

Wetenskaplikes het 'n moontlike verband tussen die dermmikrobioom en skeletgesondheid ontdek. 'n Onlangse studie het bevind dat sekere dermmikrobes geassosieer word met beendigtheid, mikroargitektuur en sterkte. Die bevindinge dui daarop dat dit moontlik kan wees om die dermmikrobioom te verander om beengesondheid te verbeter.

Die studie, getiteld "'n Twee-kohortstudie oor die verband tussen die dermmikrobiota en beendigtheid, mikroargitektuur en sterkte," is in Frontiers in Endocrinology gepubliseer. Die navorsers het die verband tussen die dermmikrobioom en hoë-resolusie perifere kwantitatiewe rekenaartomografie (HR-pQCT) skanderings van die radius en tibia in twee groot kohorte ondersoek.

Die navorsers het data van die Framingham Third Generation Study en die Osteoporotic Fractures in Man-studie gebruik om vas te stel of daar 'n potensieel veranderbare faktor was wat bydra tot skeletgesondheid. Lae beendigtheid verhoog die risiko om osteoporose en frakture te ontwikkel, veral by ouer volwassenes.

Die bevindinge het aan die lig gebring dat sekere bakterieë, soos Akkermansia- en Clostridiales-bakterie DTU089, negatiewe assosiasies met beengesondheid by ouer volwassenes gehad het. Akkermansia is voorheen met vetsug geassosieer, terwyl DTU089 meer volop is by individue met laer fisieke aktiwiteit en proteïen-inname. Dit is bekend dat hierdie faktore skeletgesondheid beïnvloed.

Die navorsers het ook bevind dat sekere bakterieë geassosieer word met verskille in been-deursnee-area, wat daarop dui dat mikrobes kan beïnvloed hoe die been grootte verander met veroudering.

Terwyl meer navorsing nodig is om die spesifieke uitwerking van bakteriese organismes op skeletgesondheid te verstaan, bied hierdie studie waardevolle insigte in die potensiële rol van die dermmikrobioom in beengesondheid. Uiteindelik kan die teiken van die dermmikrobioom 'n toekomstige benadering wees om skeletgesondheid te verbeter.

Bronne:

– Studie gepubliseer in Frontiers in Endocrinology (Geen URL)

– Harvard Mediese Skool se Marcus Instituut vir Verouderingsnavorsing