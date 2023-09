Die Golfstroom: 'n Beduidende verlangsaming wek kommer

’n Onlangse studie het bevestig dat die Golfstroom, ’n kragtige stroom warm water wat uit die Golf van Mexiko in die Atlantiese Oseaan vloei, oor die afgelope vier dekades met 4% verlangsaam het. Terwyl die oorsaak van hierdie verswakking nog vasgestel moet word, verklaar die studie-outeurs dat die gevolgtrekking met 'n "virtuele sekerheid" van meer as 99% ondersteun word.

Die Golfstroom speel 'n deurslaggewende rol in die beïnvloeding van weerpatrone en klimaat, en beïnvloed seevlakke en selfs orkaanaktiwiteit. Dit dra nie net warm water nie, maar ook hitte en koolstof, wat verreikende gevolge het, insluitend temperatuur en reënval in Europa. Die bevindinge van die studie, gepubliseer in die joernaal Geophysical Research Letters, is gegrond op 'n omvattende ontleding van data wat sedert 1982 versamel is van waarnemings, ondersese kabels en satelliete by die Florida Straat.

Met behulp van Bayesiaanse modellering het die navorsers die data ondersoek en gevind dat die verlangsaming in die Golfstroom eers binne die afgelope dekade duidelik geword het. Deur die proses te vergelyk met die insameling van onafhanklike getuies in 'n hofsaak, het hoofskrywer Chris Piecuch die sintese van getuienis met 'n duidelike prentjie vergelyk. Die resultate het 'n beduidende verswakking van die Golfstroom aangedui, wat oortref wat verwag sou word as die stroom stabiel bly.

Terwyl die studie deel is van 'n ses-jaar projek wat veranderinge in die Golfstroom monitor, sal meer navorsing nodig wees om die presiese oorsaak van die verlangsaming te bepaal. Lisa Beal, 'n mede-outeur van die studie en professor in Oseaanwetenskappe, het haar kommer uitgespreek oor die implikasies van die verswakkende stroom. Sy het beklemtoon dat die Golfstroom 'n belangrike oseaniese sirkulasiestelsel is en dat die afnemende sterkte daarvan globale gevolge het.

In Julie 2023 het 'n aparte studie die potensiële ineenstorting van die Atlantiese Meridionale Omslaansirkulasie (AMOC) uitgelig, waarvan die Golfstroom deel is. Hierdie ineenstorting kan tussen 2025 en 2095 plaasvind. Die studie dien as 'n herinnering aan die belangrikheid daarvan om klimaatsverandering aan te spreek en die afhanklikheid van fossielbrandstowwe te verminder om ons oseane en planeet te beskerm.

