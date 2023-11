Nuwe riglyne wat nodig is om geslagsinklusiewe planetêre benaming te bereik

’n Onlangse ontleding wat deur Annie Lennox, ’n navorser aan die Open University, het aan die lig gebring dat die riglyne vir die benoeming van ’n planeet se oppervlakkenmerke nie geslagsinklusiwiteit het nie en ’n vooroordeel teenoor mans toon. Lennox se navorsing, wat die ontleding van die Internasionale Astronomiese Unie (IAU) se databasis behels het, het bevind dat slegs twee persent van die bekende Maankraters na vroue vernoem is.

Die IAU is 'n internasionale vereniging van professionele sterrekundiges, en sy beleid beheer die naamgewing van planetêre kenmerke soos kraters, berge, valleie, canyons, oseane en vulkane. Lennox het 'n ope brief aan die IAU geskryf en hulle versoek om die vooroordeel in hul naambeleid aan te spreek, wat volgens haar "wit mans van wit mans" bevoordeel.

Die praktyk om maankraters te noem is in 1635 deur die Italiaanse sterrekundige Giovanni Battista Riccioli begin. Hy het die titels van bekende wetenskaplikes aangeneem vir sy ontdekkings, 'n tradisie wat die IAU vandag nog volg.

Alhoewel die IAU nie direk name toeken nie, vergemaklik dit die vorming van werkgroepe of taakspanne om name vir spesifieke kenmerke voor te stel en goed te keur. Hierdie voorstelle put dikwels inspirasie uit historiese figure, mitologie of kulturele temas. Lennox voer egter aan dat hierdie benadering historiese ongeregtighede voortduur en bydra tot 'n gebrek aan diversiteit binne die nomenklatuur.

Lennox se navorsing het ook ongelykhede in die verteenwoordiging van vroue onder planetêre kenmerke aan die lig gebring. Terwyl Mercurius 'n effens beter voorstelling toon met 11.8 persent van sy kraters wat na vroue vernoem is, toon Mars beduidende geslagsongelykheid, met slegs 1.8 persent van sy kraters wat na vroue vernoem is. Venus, aan die ander kant, het alle kraters wat na wyfies vernoem is, maar slegs 38 persent word toegeskryf aan regte vroue wat aansienlike bydraes tot die samelewing gemaak het.

Om groter inklusiwiteit en diversiteit in planetêre benaming te verseker, is dit noodsaaklik om die huidige riglyne te hersien en te hersien. Dit sou 'n meer verteenwoordigende viering moontlik maak van die bydraes wat deur alle geslagte deur die geskiedenis gemaak is. Deur 'n meer inklusiewe benadering tot planetêre kenmerkbenaming aan te neem, kan die wetenskaplike gemeenskap ruimte skep vir 'n breër reeks vertellings en gelykheid en erkenning vir almal bevorder.