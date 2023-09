Afgetrede NASA-ruimtevaarder ontleed Guardians of the Galaxy Vol 3 se Space Scene

'n Afgetrede NASA-ruimtevaarder, Chris Hadfield, het 'n toneel uit Guardians of the Galaxy Vol 3 gedekonstrueer om die akkuraatheid daarvan in die uitbeelding van ruimte te bepaal. Die betrokke toneel wys hoe Peter Quill/Star-Lord, gespeel deur Chris Pratt, in die ruimte gestrand is sonder beskermende toerusting. Hadfield het die toneel ontleed en die moontlike gevolge van so 'n situasie bespreek.

Volgens Hadfield mag die lewe buite 'n ruimteskip sonder 'n ruimtepak vir ongeveer 30 sekondes nie onmiddellike skade veroorsaak nie. Na ongeveer 'n minuut en 'n half sou onomkeerbare skade egter plaasvind, wat uiteindelik tot die dood lei. Binne 15 sekondes sal die suurstof in die bloed opraak, wat bewusteloosheid veroorsaak wanneer dit die brein bereik.

Wat die visuele effekte in die toneel betref, het Hadfield genoem dat die swelling van Star-Lord se gesig realisties is, aangesien bloed sou bruis en borrels deur die liggaam skep. Die onmiddellike vries van sy gesig sou egter nie plaasvind sonder water teenwoordig nie, aangesien daar 'n aansienlike hoeveelheid termiese massa is om die proses te vertraag.

Hadfield het erken dat filmmakers dikwels artistieke lisensie neem wanneer hulle ruimtetonele uitbeeld, aangesien die meeste van die effekte intern sou plaasvind. Ten spyte van die onakkuraathede het hy die algehele uitbeelding van ruimte in die fliek bewonder.

Sedert sy aftrede by NASA het Hadfield boeke oor sy ervarings geskryf en erkenning vir sy loopbaan ontvang. Die toneel van Guardians of the Galaxy Vol 3 beklemtoon die behoefte aan wetenskaplike akkuraatheid in ruimteverwante media.

In die film se storielyn oorleef Peter Quill sy ruimtebeproewing en keer veilig terug na die aarde. Daar is wenke van 'n potensiële selfstandige Star-Lord-fliek wat sy aanpassing aan die lewe op aarde ondersoek. Die rolprentmaker James Gunn en Chris Pratt het glo hierdie konsep bespreek.

Bronne: Vanity Fair, Digital Spy