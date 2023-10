Wetenskaplikes ontdek ondergrondse besoedeling wat in Great Barrier Reef vloei

Wetenskaplikes het ontdek dat aansienlike hoeveelhede besoedeling deur ondergrondse waterbronne die Groot Korrelrif binnedring, 'n bevinding wat implikasies kan hê vir pogings om besoedeling in rivieropvanggebiede te verminder. Vorige navorsing het nie gedokumenteer tot watter mate opgeloste anorganiese stikstof en fosfor uit ondergrondse bronne tot die rif se waters bydra nie. Hierdie nuwe studie onthul dat byna een derde van stikstof en twee derdes van fosfor in die rif se waters van ondergrondse bronne kom.

Die beheer van besoedeling van plase wat in die rif loop, was 'n groot fokus vir regerings en agentskappe as gevolg van die nadelige uitwerking daarvan op koraalgesondheid. Die stadige vordering met die verbetering van watergehalte, gekombineer met die klimaatkrisis, wek kommer oor die toekoms van die rif en of dit by die lys van wêrelderfenisgebiede in gevaar gevoeg sal word.

Wetenskaplikes van die Southern Cross Universiteit, die Australiese Instituut vir Mariene Wetenskap en CSIRO het saamgewerk aan die navorsing, wat oor 'n dekade gestrek het. Watermonsters is versamel en ontleed vir radium-isotope wat as merkers vir besoedeling dien. Terwyl die studie nie die spesifieke bronne van besoedeling geïdentifiseer het nie, het dit die roete bepaal waardeur die besoedelingstowwe die rif bereik.

Dr. Douglas Tait, 'n kenner van kuswaterchemie en hoofskrywer van die navorsing, het verduidelik dat die besoedelingstowwe dekades kan neem om van plase na ondergrondse waterdraers te reis voordat dit by die kuslyn en onderwaterfonteine ​​in die rifstrandmeer opkom. Dit dui daarop dat die besoedeling langtermyn-effekte op die rif kan hê. Oormaat voedingstowwe kan lei tot algebloei, koraalvretende seesterre-uitbrekings en vissiekte, wat die behoefte aan 'n strategiese verskuiwing in bestuursbenaderings beklemtoon om die skade van besoedelstowwe te verminder.

Die studie se bevindinge beklemtoon hoe belangrik dit is om die paaie te verstaan ​​waardeur besoedeling in grondwater beweeg. Hierdie kennis kan bestuurstrategieë inlig om die impak op die Great Barrier Reef te versag. Terwyl staats- en federale regerings aansienlike fondse belê het om watergehalte in die rif te verbeter, werp hierdie navorsing lig op die behoefte om die bydrae van ondergrondse bronne aan te spreek.

Hierdie studie se aansprake het kundiges verras wat voorheen die bydrae van grondwater as gering beskou het. Dr. Stephen Lewis, 'n kenner van rifwaterkwaliteit by James Cook Universiteit se TropWATER-navorsingsgroep, verwelkom egter die geleentheid om die resultate van nader te ondersoek. Hy beklemtoon die noodsaaklikheid om die kennisgaping te vul wat verband hou met die bydrae van grondwater as 'n roete vir voedingstowwe om die rif te bereik.

Alhoewel hierdie bevindings nie die belangrikheid daarvan verander om boere te ondersteun om kunsmis meer doeltreffend te gebruik nie, kan dit help om riffondse in die toekoms meer doeltreffend te teiken. Die Australiese regering belê reeds aansienlike hulpbronne om die Great Barrier Reef te beskerm en te herstel, insluitend praktiese projekte wat daarop gemik is om die kwaliteit van water wat in die rif vloei, te verbeter.

