Die oorsprong van doelgerigte aksie: insigte uit babanavorsing

’n Onlangse studie wat deur navorsers aan die Florida Atlantic University (FAU) gedoen is, het lig gewerp op die oorsprong van doelgerigte optrede en die ontstaan ​​van agentskap by mense. Die studie het menslike babas as subjekte gebruik om te verstaan ​​hoe spontane beweging in opsetlike gedrag verander.

In die eksperiment was babas aanvanklik passiewe waarnemers. Toe een van hul voete egter vasgemaak was aan 'n babafoon wat in die krip gemonteer was, het hulle ontdek dat hulle die selfoon deur hul eie beweging kon laat beweeg. Hierdie besef het die "geboorte van agentskap" gekenmerk en gelei tot 'n oorgang van spontane na opsetlike gedrag.

Die navorsers het die nuutste bewegingsopnametegnologie gebruik om die beweging van beide die babas en die selfoon in 3D-ruimte te meet. Hulle het gevind dat positiewe terugvoer tussen die baba se beweging en die beweging van die selfoon die oorsaak-en-gevolg-verwantskap beklemtoon, wat lei tot 'n toename in die baba se bewegingstempo.

Volgens JA Scott Kelso, die senior skrywer van die studie, kom agentskap na vore wanneer die baba sy vermoë erken om effekte in die wêreld te veroorsaak. Hierdie herkenning word gekenmerk deur die skielike toename in bewegingstempo, wat die oorgang na opsetlike gedrag aandui.

Die studie het ook aan die lig gebring dat agentskap 'n gepunktueerde selforganiserende proses is, met betekenis wat in beide beweging en stilte gevind word. Die koördinasie-dinamika van beide aksie en gebrek aan aksie dra by tot die eenheid van die baba se bewustelike bewustheid.

Die bevindinge van hierdie studie verskaf gekwantifiseerde waarnemings van die ontstaan ​​van agentskap in mense, wat insigte bied in hoe ons sin maak van ons verhouding tot die wêreld en ons vermoë om verandering te bewerkstellig, besef. Dit brei ons begrip van doelgerigte optrede uit en dra by tot die voortdurende wetenskaplike ondersoek na die aard van agentskap.

Bron: Florida Atlantic University