’n Onlangse studie wat in Nature gepubliseer is, beklemtoon die groeiende kommer onder sterrekundiges oor die impak van megakonstellasies op grondgebaseerde sterrekunde. Megakonstellasies, soos SpaceX se Starlink, bestaan ​​uit duisende satelliete wat wêreldwye internetdekking verskaf. Alhoewel hierdie konstellasies hul voordele het, hou dit ook beduidende uitdagings vir astronomiese waarnemings in.

Die studie het gefokus op BlueWalker3, 'n prototipe satelliet van die AST SpaceMobile se BlueWalker-megakonstellasie. Wetenskaplikes het ’n grondgebaseerde sensor gebou om die satelliet se helderheid akkuraat te meet. Hulle het gevind dat BlueWalker3 'n helderheidsgradering van 0.4 gehad het, wat aan die helderder kant van voorwerpe in die naghemel is, amper so helder soos die helderste sterre. Dit hou 'n beduidende bedreiging vir grondgebaseerde sterrekunde in aangesien 'n groot aantal helder satelliete waarnemings kan belemmer.

SpaceX, as een van die verantwoordelike satellietoperateurs, het stappe gedoen om hierdie probleem aan te spreek. Hulle het pogings aangewend om hul satelliete te verduister en sonligweerkaatsing tot die minimum te beperk. Die ure ná sononder en voor sonop is egter steeds kritiek, aangesien die satelliete gedurende hierdie tye besonder helder kan voorkom.

Die verspreiding van satelliet-megakonstellasies, met SpaceX wat elke maand ongeveer 4,000 XNUMX nuwe Starlink-satelliete lanseer, is 'n groeiende kommer. Ander maatskappye, insluitend OneWeb en Amazon, beplan ook om hul eie megakonstellasies te ontplooi. Die blote aantal satelliete in die lug kan 'n groot impak op grondgebaseerde sterrekunde hê.

Die sonligspore wat deur hierdie megakonstellasies weerkaats word, kan inmeng met die beelde wat deur grondgebaseerde sterrewagte soos die Vera C Rubin-sterrewag in Chili geneem is. Hierdie inmenging maak dit vir sterrekundiges uitdagend om navorsing te doen en opnames uit te voer wat behels dat daar gesoek word na astronomiese voorwerpe wat posisies of helderheid verander.

Sterrekundiges vra al hoe meer maatreëls om die impak van megakonstellasies op grondgebaseerde sterrekunde te versag. Alhoewel pogings om ruimterommel te minimaliseer, soos dié wat deur die Indiese Ruimte Navorsingsorganisasie (ISRO) onderneem is, prysenswaardig is, moet meer gedoen word om die spesifieke bekommernisse wat deur megakonstellasies gestel word, aan te spreek.

Ten slotte, megakonstellasies het globale konnektiwiteit 'n rewolusie veroorsaak, maar hul impak op grondgebaseerde sterrekunde kan nie misgekyk word nie. Die helderheid en blote aantal satelliete in hierdie konstellasies het die potensiaal om astronomiese waarnemings aansienlik te ontwrig. Verdere samewerking tussen satellietoperateurs en sterrekundiges is noodsaaklik om oplossings te vind wat beide nywerhede toelaat om te floreer terwyl hul wedersydse inmenging tot die minimum beperk word.

Bronne:

– Natuur: [VOEG CITATION IN]

– ISRO: [VOEG CITATION IN]