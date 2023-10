Die Groenland-yskap kan meer bestand wees teen aardverwarming as wat voorheen gedink is

’n Nuwe studie wat onlangs gepubliseer is, dui daarop dat die Groenlandse ys meer bestand is teen aardverwarming as wat voorheen geglo is. Die navorsers het bevind dat die ysplaat stadig reageer op mens-geïnduseerde verwarming, wat beteken dat die vermindering van kweekhuisgasvrystellings binne die volgende paar eeue kan verhoed dat dit smelt.

Die studie, wat deur navorsers van die Potsdam-instituut vir klimaatimpaknavorsing en die Arktiese Universiteit van Noorweë uitgevoer is, het rekenaarmodelle gebruik om die potensiële uitwerking van verskillende temperatuurscenario's op die yslaag te simuleer. Hulle het tot die gevolgtrekking gekom dat selfs al word kritieke temperatuurdrempels tydelik oorskry, dit steeds moontlik sal wees om 'n kantelpunt te voorkom wat tot beduidende seevlakstyging oor honderdduisende jare sal lei.

Die navorsers beklemtoon egter dat dit nie beteken dat pogings om klimaatsverandering te bekamp, ​​verslap moet word nie. Hulle sê dat die vermindering van kweekhuisgasvrystellings en die aanspreek van aardverwarming noodsaaklik en dringend bly. Die studie beklemtoon die belangrikheid daarvan om globale temperature op nie meer as 1.5 grade Celsius bo pre-industriële vlakke te stabiliseer nie om verdere smelting van die yslaag te voorkom.

Die Groenlandse ys bedek sowat 80% van die wêreld se grootste eiland en dra tans by tot stygende seevlakke. As dit heeltemal sou smelt, sal globale seevlakke met ongeveer 24 voet styg, wat verwoestende gevolge vir kusstede wêreldwyd sal hê.

Hierdie studie gee hoop dat indien onmiddellik opgetree word om kweekhuisgasvrystellings te verminder, die ergste scenario van ysvel ineenstorting en drastiese seevlak styging vermy kan word. Die tydsberekening van die vermindering van emissies is egter van kardinale belang, aangesien 'n vertraging van meer as 'n paar eeue steeds tot 'n aansienlike styging in die seevlak kan lei.

Ten slotte, terwyl die studie daarop dui dat die Groenlandse ys meer bestand kan wees teen aardverwarming, beklemtoon dit die behoefte aan dringende optrede om klimaatsverandering aan te spreek en die risiko's wat met smeltende ysplate geassosieer word, te verminder.

