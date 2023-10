'n Studie toon verhoogde oppervlak-yssmelting in Groenland en verminderde smelting in Antarktika

’n Onlangse studie wat deur navorsers aan die Universiteit van Utrecht en die Universiteit van Kalifornië, Irvine (UCI) gedoen is, het aan die lig gebring dat die oppervlak-yssmelting in Groenland die afgelope dekades versnel het, terwyl dit in Antarktika besig is om stadiger te word. Die wetenskaplikes het gefokus op die rol van katabatiese en Foehn-winde in die smeltproses van Groenland se ys. Hierdie winde, wat warm en droë lug na die toppe van gletsers bring, het bygedra tot 'n meer as 10% toename in smelting in Groenland oor die afgelope tien jaar. Hul impak op Antarktika se ys het egter met 32% afgeneem.

Die studie het streekklimaatsimulasies gebruik om die uitwerking van hierdie winde op ysplate in beide Groenland en Antarktika te bepaal. Die resultate het getoon dat die afdraande winde verantwoordelik is vir 'n aansienlike hoeveelheid oppervlak-yssmelting in beide streke. Hierdie oppervlaksmelting lei tot afloop en ysrak hidrobreuk, wat lei tot verhoogde varswatervloei na die oseane en uiteindelik bydra tot seevlakstyging.

Charlie Zender, mede-outeur van die studie en UCI-professor van aardstelselwetenskap, het beklemtoon dat hoewel die winde se impak beduidend is, verskil die invloede van aardverwarming in die Suidelike en Noordelike Halfrond. In Groenland het die verwarmingstemperature gekombineer met die uitwerking van die winde gelei tot 'n 34% toename in totale oppervlak-yssmelting. Zender het dit toegeskryf aan die invloed van aardverwarming op die Noord-Atlantiese Ossillasie (NAO), wat onder-normale hoë breedtegraaddruk veroorsaak het en warm lug na Groenland en die Arktiese gebied gebring het.

Aan die ander kant het Antarktika sedert 2000 'n afname in totale oppervlaksmelt van ongeveer 15% ervaar. Hierdie vermindering is hoofsaaklik as gevolg van 'n afname in windgegenereerde afdraande smelt wat veroorsaak word deur die ineenstorting van twee ysrakke in die Antarktiese Skiereiland. Boonop het die herstel van die osoongat in die Antarktiese stratosfeer tydelike isolasie verskaf, wat die oppervlak teen bykomende smelt beskerm het.

Dit is van kardinale belang om die smelting in beide Groenland en Antarktika te monitor en te modelleer, aangesien hul ysplate agteruitgaan, aangesien hulle tans meer as 200 voet water uit die see hou. Die smelt van hierdie ysplate het reeds bygedra tot 'n styging van 0.75 duim in globale seevlak sedert 1992. Terwyl Groenland die primêre dryfveer van seevlakstyging in die afgelope dekades was, is Antarktika besig om in te haal en sal uiteindelik toekomstige seevlak oorheers styg.

Bronne:

– Studie: “Wind-geassosieerde smeltneigings en kontraste tussen die Groenland en Antarktiese ysplate” gepubliseer in Geophysical Research Letters

– EcoWatch – Oor ons: EcoWatch is in 2005 gestig as 'n omgewingskoerant in Ohio, en is 'n digitale platform wat toegewy is aan die publikasie van kwaliteit, wetenskapgebaseerde inhoud oor omgewingskwessies, oorsake en oplossings.