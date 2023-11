Groenland se perifere gletsers in vinnige terugtrekking: 'n ontstellende gevolg van klimaatsverandering

’n Baanbrekerstudie wat deur navorsers van die Noordwes-Universiteit en die Universiteit van Kopenhagen gedoen is, werp nuwe lig op die kommerwekkende tempo waarteen Groenland se perifere gletsers smelt. Deur gebruik te maak van satellietbeelde en voorheen ongesiene historiese lugfoto's, het die navorsingspan ontdek dat hierdie gletsers 'n wydverspreide toestand van vinnige terugtrekking binnegegaan het.

Anders as Groenland se massiewe sentrale ys, wat die fokus van vorige studies was, het die perifere gletsers beperkte data beskikbaar gehad. Om hierdie uitdaging te oorkom, het die navorsers gevorderde tegnieke gebruik om terreinvervorming te verwyder en die liggings waar die historiese foto's geneem is, presies te identifiseer. Hierdie unieke datastel het hulle in staat gestel om meer as duisend gletsers te dokumenteer en te vergelyk en hul veranderinge oor die afgelope 130 jaar na te spoor.

Deur die data te ontleed, het die studie se senior skrywer, Yarrow Axford van die Noordwes-Universiteit, en haar span tot die gevolgtrekking gekom dat die tempo van gletser-terugtrekking sedert 2000 verdubbel het. Hierdie kommerwekkende neiging word toegeskryf aan die stygende lug- en seetemperature as gevolg van mens-geïnduseerde klimaat verander.

Die ontdekking van historiese foto's wat tydens Groenland se eerste karteringsendings vasgelê is, bied 'n blik op die verlede, wat die drastiese veranderinge wat oor die jare plaasgevind het, beklemtoon. Laura Larocca, die studie se eerste skrywer, beklemtoon die belangrikheid van hierdie bevindinge en sê: “Ons aktiwiteite oor die volgende paar dekades sal hierdie gletsers grootliks beïnvloed. Elke bietjie temperatuurverhoging maak regtig saak.”

Terwyl ons die gevolge van ons optrede op die planeet in die gesig staar, is dit nou meer as ooit tevore noodsaaklik dat ons onmiddellike en beslissende aksie neem om klimaatsverandering te bekamp. Die vinnige terugtrekking van Groenland se perifere gletsers dien as 'n skerp herinnering aan die dringende behoefte aan volhoubare praktyke en pogings om kweekhuisgasvrystellings te verminder.

Algemene vrae (FAQ)

V: Wat is perifere gletsers?



A: Perifere gletsers is kleiner gletsers wat nie deel is van 'n groter yskap of yskap nie. Hulle word gewoonlik aan die kante of rande van groter ysmassas aangetref.

V: Wat is die impak van gletser-terugtrekking?



A: Gletser-terugtrekking kan bydra tot stygende seevlakke, ekosisteme verander en varswater beskikbaarheid in nabygeleë streke beïnvloed. Dit dien ook as 'n aanduiding van klimaatsverandering en die omgewingsgevolge daarvan.

V: Hoe dra klimaatsverandering by tot die terugtrekking van die gletser?



A: Klimaatsverandering lei tot die opwarming van lug- en seetemperature, wat veroorsaak dat gletsers teen 'n versnelde tempo smelt. Dit word hoofsaaklik aangedryf deur die verhoogde konsentrasie van kweekhuisgasse in die atmosfeer, hoofsaaklik as gevolg van menslike aktiwiteite.

V: Wat is die implikasies daarvan dat Groenland se perifere gletsers 'n toestand van vinnige terugtrekking binnegaan?



A: Die vinnige terugtrekking van Groenland se perifere gletsers onderstreep die dringendheid om klimaatsverandering aan te spreek. Dit beklemtoon die behoefte aan onmiddellike optrede om verdere verwarming en die potensiële impak daarvan op seevlakke, ekosisteme en varswaterbronne te versag.