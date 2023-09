Nuut ontdekte groen komeet oorleef noue ontmoeting met son

’n Groen komeet genaamd Nishimura het onlangs sy noue ontmoeting met die son oorleef en is nou op pad terug na die buitenste streke van die sonnestelsel. Hierdie komeet, ook bekend as C/2023 P1, is die eerste keer op 12 Augustus deur amateur-sterrekundige Hideo Nishimura ontdek. Dit het 'n groen gloed wat veroorsaak word deur hoë vlakke van dikoolstof in sy koma, wat die wolk van gas en stof is wat sy soliede kern omring. .

Aanvanklik is gedink dat komeet Nishimura 'n potensiële interstellêre voorwerp kan wees, soos 'Oumuamua of Komeet 2I/Borisov, wat sy eerste en laaste reis deur die sonnestelsel maak. Verdere waarneming het egter aan die lig gebring dat dit 'n uiters elliptiese wentelbaan het, wat dit elke 430 jaar in die binneste sonnestelsel inbring voordat dit om die son slinger en na die Oortwolk terugkeer.

Komeet Nishimura het op 12 September sy naaste benadering tot die Aarde gemaak en binne 78 miljoen myl van die planeet verbygesteek. Dit het perihelium, die naaste punt aan die son, op 17 September bereik, binne 20.5 miljoen myl van ons tuisster. Ten spyte van die potensiële gevare om so naby aan die son te kom, lyk dit of Nishimura meestal ongedeerd oorleef het. Dit beweeg nou weg van die son en effens na die Aarde, wat sal veroorsaak dat dit fraksioneel helderder word namate meer lig uit sy koma reflekteer.

Om die komeet te sien is egter nie 'n maklike taak nie. Dit is net sigbaar naby die horison kort voor sonsopkoms of kort ná sononder. Dit is ook nou baie dowwer as toe dit die Aarde genader het, so 'n sterk teleskoop of gespesialiseerde astrofotografie-toerusting is nodig om 'n ordentlike sig daarvan te kry. Astrofotograaf Petr Horalek het op 17 September daarin geslaag om 'n vaag beeld van die komeet vas te vang, maar hy kon dit nie sonder sy toerusting sien nie.

Australiërs het dalk 'n effens beter kans om die komeet in die volgende week te sien, aangesien dit ongeveer een uur ná die son gedurende daardie tydperk sal ondergaan, wat dit helderder maak vir waarnemers in daardie deel van die wêreld. Daar is ook 'n moontlikheid dat komeet Nishimura die bron van die jaarlikse Sigma-Hydrids-meteoorreën kan wees, wat vanjaar se reën moontlik meer aktief en visueel verstommend maak as gewoonlik. Verdere waarnemings in Desember kan hierdie teorie bevestig of weerlê.

