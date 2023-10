Toenemende sterftegebeure in Gryswalvisbevolking gekoppel aan veranderende Arktiese Oseaantoestande

’n Nuwe studie wat deur navorsers aan die Oregon State University se Marienesoogdierinstituut gedoen is, het bevind dat veranderende toestande in die Arktiese Oseaan gelei het tot drie groot sterftes in die gryswalvisbevolking in die oostelike Stille Oseaan sedert die 1980's. Tydens hierdie afsterwings, wat die voortslepende gebeurtenis ingesluit het wat in 2019 begin het, het die gryswalvisbevolking 'n vermindering van tot 25% oor 'n paar jaar ervaar. Hierdie drastiese afname in bevolking is toegeskryf aan die lae beskikbaarheid van prooi in die Arktiese gebied en die versperring van voedingsgebiede as gevolg van see-ys. Hierdie bevindings beklemtoon die kwesbaarheid van selfs hoogs mobiele en langlewende spesies soos grys walvisse vir die impak van klimaatsverandering.

Die gryswalvisse in die ooste van die Stille Oseaan is een van die min groot walvisbevolkings wat van kommersiële walvisjag herstel het. Namate die bevolking egter vlakke benader het wat soortgelyk is aan die drakrag van hul Arktiese voedingsgebiede, het hulle meer sensitief geword vir veranderende omgewingstoestande. Die vorige sterftes in die 1980's en 1990's was tydelik, en die bevolking het vinnig herstel namate toestande verbeter het. Dit het die aanname uitgedaag dat herstellende bevolkings bestendig by hul dravermoë sal bly.

Die studie, gepubliseer in die joernaal Science, beklemtoon ook die waarde van langtermyn-data-insameling om spesies en hul afhanklikheid van die omgewing te verstaan. Die grys walvisse is omvattend bestudeer sedert die 1960's, wat deurslaggewende insigte verskaf het oor bevolkingsdinamika en die uitwerking van klimaatsverandering op hierdie ikoniese spesie. Die navorsing is moontlik gemaak deur die voortdurende moniteringspogings van die Nasionale Oseaniese en Atmosferiese Administrasie Suidwes Visserywetenskapsentrum.

Die voortdurende afname in Arktiese see-ys en vinnig veranderende seetoestande stel groot uitdagings vir die gryswalvisbevolking op lang termyn. Terwyl minder see-ysvlakke in die somer meer geleenthede bied om kos te soek, sal die algehele vermindering in see-ysbedekking as gevolg van klimaatsverandering waarskynlik nadelige uitwerking op gryswalvisse hê. Om hierdie dinamika te verstaan ​​is noodsaaklik vir die ontwikkeling van effektiewe bewaringstrategieë vir hierdie herstellende bevolking.

