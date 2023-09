Wetenskaplikes sien vir die eerste keer antimateriedeeltjies wat weens swaartekrag val

Wetenskaplikes by Europa se fisika-laboratorium CERN het 'n baanbrekende ontdekking gemaak en waargeneem dat antimateriedeeltjies afwaarts val weens die effek van swaartekrag. Hierdie eksperiment is 'n belangrike mylpaal, aangesien dit die moontlikheid definitief uitsluit dat swaartekrag antimaterie opwaarts afstoot, wat ons fundamentele begrip van die heelal sou uitgedaag het.

Antimaterie is die teenoorgestelde eweknie van materie en daar word geglo dat dit in gelyke hoeveelhede tydens die Oerknal geproduseer is. Daar is egter baie min antimaterie in die heelal, wat lei tot die raaisel van wat met al die antimaterie gebeur het. "Die helfte van die heelal word vermis," sê Jeffrey Hangst, 'n lid van CERN se ALPHA-samewerking.

Die vraag of swaartekrag antimaterie op dieselfde manier as materie beïnvloed, is lank reeds 'n onderwerp van debat onder fisici. Terwyl sommige geglo het dat swaartekrag antimaterie sou afstoot, het die meeste wetenskaplikes verwag dat antimaterie net soos gewone materie sou val. Die onlangse eksperiment by CERN het hierdie hipotese bevestig, wat toon dat swaartekrag veroorsaak dat antimaterie afwaarts val.

Om die eksperiment uit te voer, het wetenskaplikes antiwaterstof gebruik, die eerste atome van antimaterie wat in 1996 geproduseer is. Hulle het 'n magnetiese lokval genaamd ALPHA-g gebou, waar ongeveer 100 baie koue antiwaterstofatome geplaas is. Deur die sterkte van die magnete te verander, het die wetenskaplikes die swaartekrag se effek op antimaterie teen verskillende tempo's waargeneem. Die resultate het getoon dat die antiwaterstofdeeltjies afwaarts geval het, soortgelyk aan wat gewone waterstofatome sou doen.

Hierdie ontdekking is net die begin van verdere ondersoeke na die gedrag van antimaterie. Wetenskaplikes by CERN beplan om meer presiese metings te doen om te verstaan ​​of antimaterie presies soos gewone materie optree. Daarbenewens word ander eksperimente uitgevoer om antimaterie op die Internasionale Ruimtestasie te ondersoek en die Large Hadron Collider te gebruik.

Die feit dat daar aansienlik meer materie as antimaterie in die heelal is, bly 'n raaisel. Volgens fisikus Harry Cliff dui die bestaan ​​van ons heelal daarop dat daar iets is wat ons nog nie verstaan ​​nie. Verdere navorsing oor antimaterie en sy eienskappe is van kardinale belang om hierdie raaisel te ontrafel.

