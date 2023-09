Gravitasiegolwe kan die rol van donker materie in die transformasie van neutronsterre openbaar

’n Span teoretiese fisici in Indië het ’n nuwe manier voorgestel om die rol van donker materie te verstaan ​​in die transformasie van neutronsterre in swart gate deur gravitasiegolwe te gebruik. Donker materie is 'n hipotetiese stof wat geglo word om deur swaartekrag en moontlik deur swak nie-gravitasie-interaksies met gewone materie in wisselwerking te tree. Hierdie interaksies kan toelaat dat donker materiedeeltjies vasgevang word binne 'n neutronster, wat die digte kernoorblyfsel is van 'n massiewe ster wat as 'n supernova ontplof het.

Die navorsers stel voor dat die ophoping van donker materie binne die kern van 'n neutronster sy digtheid kan verhoog tot die punt waar dit in 'n miniatuur swart gat ineenstort. Hierdie swart gat sou dan groei en die neutronster verswelg, wat lei tot 'n swart gat met 'n laer as verwagte massa. Die opsporing van sulke lae-massa swart gate kan aanloklike bewyse vir die bestaan ​​van donker materie verskaf.

Waarnemings van gravitasiegolwe van die samesmeltings van swartgatpare het reeds die bestaan ​​van swartgate binne 'n massagaping van 2-5 sonmassas aan die lig gebring. Die navorsers stel voor dat sommige van hierdie swart gate moontlik met behulp van donker materie geproduseer is. Die studie dui ook daarop dat die bestudering van hierdie samesmeltings belangrike insigte kan verskaf oor die aard van donker materie en die interaksies daarvan met nukleone.

Die voordeel van die gebruik van gravitasiegolwe om na bewyse van donker materie te soek, is dat dit die mees sensitiewe metode is wat beskikbaar is om die nie-gravitasie-interaksies van donker materie met gewone materie op te spoor. Anders as ander detektors, is gravitasiegolfwaarnemings nie onderhewig aan agtergrondgeraas van bronne soos neutrino's nie.

Ten slotte stel hierdie studie voor dat gravitasiegolwe waardevolle inligting kan verskaf oor die rol van donker materie in die transformasie van neutronsterre in swart gate. Verdere waarnemings van swartgatsamesmeltings kan fisici toelaat om verskillende modelle van donker materie te evalueer en beperkings op die interaksies daarvan met gewone materie te verskaf.

