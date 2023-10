'n Kykie na die onbekende: Toets Einstein en Euler se vergelykings

In 1915 het Albert Einstein ons begrip van die heelal omskep met sy teorie van Algemene Relatiwiteit. Volgens hierdie teorie is ruimte en tyd dinamiese entiteite wat interaksie met materie en lig is, eerder as om statiese agtergronde vir hemelbeweging te wees. Einstein se vergelykings beskryf hoe materie ruimte en tyd verdraai, wat die bewegings van sterre, sterrestelsels en ander hemelliggame beïnvloed. Hierdie vergelykings is gebaseer op die werk van Leonhard Euler, 'n 18de-eeuse wiskundige.

Maar wat as Einstein se vergelykings geskend is of Euler se vergelyking gewysig is? Kan ons tussen die twee onderskei en bepaal watter een van die twee reuse van die wetenskap verkeerd was? Hierdie vraag ontstaan ​​omdat ons heelal gevul is met onbekendes.

Een van hierdie onbekendes is donker materie, 'n geheimsinnige stof wat nie met lig in wisselwerking is nie en nie direk opgespoor kan word nie. Fritz Zwicky, 'n Switsers-Amerikaanse astrofisikus, het die eerste keer die teenwoordigheid van donker materie in die 1930's waargeneem. Dit is nog onduidelik wat donker materie is of hoe dit optree. Kan dit Euler se vergelyking gehoorsaam, of werk dit in wisselwerking met ander kragte wat die vergelyking kan verander?

Nog 'n raaisel wat ons in die gesig staar, is die versnelde uitbreiding van die heelal, in teenstelling met die verwagte vertraging as gevolg van gravitasie-aantrekking. Ons weet nog nie die oorsaak van hierdie gedrag nie. Is daar 'n ander "donker" stof met afstootlike swaartekrag, of kan dit 'n fout in Einstein se voorspellings wees? Hierdie raaisels spoor ons aan om beide Einstein en Euler se vergelykings te toets.

Om Einstein se swaartekrag oor groot afstande te toets, soek navorsers na 'n spesifieke handtekening bekend as die "gravitasieglip". Algemene Relatiwiteit voorspel dat die buiging van lig en materie in verwronge ruimte-tyd dieselfde behoort te wees. Dit is analoog aan verskillende voorwerpe wat teen dieselfde tempo in die aarde se swaartekrag val. Deur te vergelyk hoe sterrestelsels in gravitasieputte val en hoe hul lig deur gravitasielens afgebuig word, kan wetenskaplikes bepaal of hulle dieselfde swaartekrag ervaar. As hulle dit nie doen nie, sal dit 'n gravitasieglip aandui.

Euclid, ’n wyehoek-ruimteteleskoop wat deur die Europese Ruimte-agentskap gelanseer is, beoog om hierdie glipsie te meet. As 'n glip egter opgespoor word, is dit dalk nie duidelik of dit te wyte is aan 'n wysiging van Einstein of Euler se vergelykings nie. Om tussen die twee te onderskei, stel wetenskaplikes voor om die "gravitasie-rooiverskuiwing" met teleskope soos die Dark Energy Spectroscopic Instrument en die Square Kilometer Array te meet.

In 'n onlangse referaat wat in Nature Astronomy gepubliseer is, het navorsers tot die gevolgtrekking gekom dat die meting van die gravitasiegly alleen hulle nie sal toelaat om te onderskei tussen 'n wysiging van Einstein se wette en 'n wysiging van Euler se vergelyking nie. Die onderskeid kan egter moontlik wees as die gravitasierooiverskuiwingseffek akkuraat gemeet kan word.

Soos ons in die onbekendes van die heelal delf, word die toetsing en bevraagtekening van grondliggende teorieë al hoe belangriker. Of ons nou 'n oortreding van Einstein se vergelykings of 'n wysiging van Euler se vergelyking vind, dit sal ongetwyfeld nuwe weë oopmaak om die geheimenisse van ons uitgestrekte kosmos te verstaan.

