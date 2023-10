Twyfel aan Einstein en Euler: Toets die swaartekragwette in die heelal

In 1915 het Albert Einstein sy teorie van Algemene Relatiwiteit bekendgestel, wat ons begrip van die heelal verander het. In plaas daarvan om ruimte en tyd as vaste entiteite te beskou, het Einstein voorgestel dat hulle dinamies en verweef is met materie en lig. Sy vergelykings het verduidelik hoe materie ruimte-tyd krom en verdraai, wat die beweging van sterre, sterrestelsels en lig beïnvloed.

Maar kan ons seker wees dat Einstein se vergelykings altyd geldig is? Is daar situasies waar hulle oortree kan word, of waar die vergelykings wat deur die 18de-eeuse wiskundige Leonhard Euler voorgestel is, dalk wysiging nodig het? Dit is 'n vraag wat wetenskaplikes ondersoek het, veral gegewe die raaisels wat nog in ons heelal bestaan.

Een van hierdie raaisels is donker materie, 'n tipe materie wat nie met huidige teleskope opgespoor kan word nie. In die 1930's het Fritz Zwicky opgemerk dat daar vyf keer meer materie in die heelal is as wat ons kon opspoor. Hy het hierdie onsigbare saak "donker materie" genoem. Wetenskaplikes kon nie donker materiedeeltjies identifiseer of hul gedrag verstaan ​​nie. Kan donker materie onderworpe wees aan ander kragte as gewone materie, en sodoende Euler se vergelyking uitdaag?

Nog 'n raaisel is die waarneming dat die uitbreiding van die heelal versnel, anders as wat Einstein se teorie voorspel. Wetenskaplikes probeer steeds om die oorsaak van hierdie gedrag te verstaan. Is daar nog 'n "donker" stof met afstootlike swaartekrag? Of is Einstein se swaartekragteorie nie van toepassing op baie groot skale nie? Hierdie raaisels verskaf motivering om die wette wat deur Einstein en Euler voorgestel is, te toets.

Navorsers het die gedrag van swaartekrag oor groot afstande in die heelal bestudeer. Hulle het 'n handtekening van gemodifiseerde swaartekrag geïdentifiseer wat die "gravitasieglip" genoem word. Volgens Algemene Relatiwiteit moet lig en materie dieselfde buiging ervaar wanneer hulle deur verwronge ruimte-tyd reis. Deur die manier waarop sterrestelsels in gravitasieputte val en hoe die lig van hierdie sterrestelsels afgebuig word te vergelyk, kan wetenskaplikes bepaal of daar 'n gravitasieglip is.

As 'n gravitasieglip egter opgespoor word, is dit uitdagend om te bepaal of dit te wyte is aan 'n wysiging van Einstein se wette of 'n wysiging van Euler se vergelyking. Om tussen die twee te onderskei, moet wetenskaplikes die effek wat bekend staan ​​as "gravitasie-rooiverskuiwing" meet, wat met teleskope soos die Dark Energy Spectroscopic Instrument en die Square Kilometer Array gedoen kan word.

In 'n onlangse studie wat in Nature Astronomy gepubliseer is, het wetenskaplikes tot die gevolgtrekking gekom dat die meting van die gravitasiegly alleen nie kan bepaal of daar 'n wysiging van Einstein se wette of Euler se vergelyking is nie. Deur die gravitasie-rooiverskuiwing te meet, kan dit egter moontlik wees om hierdie onderskeid te maak. Die uitdaging lê daarin dat teleskope slegs die gesamentlike beweging van sterrestelsels kan meet, wat beide normale materie en donker materie bevat. Om die effekte van donker materie en gemodifiseerde swaartekrag te onderskei, word moeilik in hierdie scenario.

Gravitasierooiverskuiwing, wat uitsluitlik deur tydvervorming beïnvloed word, bied 'n manier om die gravitasiepotensiaal direk te ondersoek. Wanneer lig 'n gravitasiepotensiaal ontsnap, verskuif die kleur na rooi, wat die gravitasierooiverskuiwing aandui. Hierdie effek verskil van gravitasielensing, wat deur beide ruimte- en tydvervormings veroorsaak word.

Ten slotte, die ondersoek van die geldigheid van Einstein en Euler se vergelykings is 'n kritieke poging om die geheimenisse van ons heelal te verstaan. Alhoewel die meting van die gravitasieglip dalk nie 'n definitiewe antwoord bied nie, kan die meting van die gravitasierooiverskuiwing help om te onderskei tussen veranderinge van Einstein se swaartekrag en Euler se vergelyking. Verdere vooruitgang in teleskope en waarnemingstegnieke sal wetenskaplikes in staat stel om die ware aard van swaartekrag en die heelal te ontrafel.

Bronne:

– Einstein en Euler: Toets die wette van swaartekrag in die heelal, Ruslan Batiuk, Adobe voorraad, [bron-URL]

(Let wel: URL's is weggelaat volgens die instruksies)