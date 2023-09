Soogdierevolusie in Afrika word nie deur grasvelduitbreiding gedryf nie, studie stel voor

Nuwe navorsing daag die lang gekoesterde oortuiging uit dat soogdierevolusie in Afrika, insluitend dié van moderne menslike voorouers, hoofsaaklik deur die uitbreiding van grasvelde gedryf is. ’n Studie wat deur navorsers aan die Universiteit van Utah gedoen is, dui daarop dat veranderinge in plantegroei moontlik die ruimtelike reeks van soogdiergroepe beïnvloed het, wat gelei het tot uitsterwings en die oorsprong van nuwe spesies. Die studie het gefokus op die modellering van die reaksies van 58 moderne plantetende spesies op veranderinge in houtagtige bedekking oor parke en natuurreservate in Afrika. Die resultate het 'n voorkeur getoon vir omgewings met ongeveer halwe houtagtige bedekking, terwyl baie min spesies oop grasvelde of geslote woude verkies het.

Die navorsingspan het ook die dieetvoorkeure van die soogdierspesies in ag geneem, insluitend grazers, blaaiers, frugivores en gemengde voerders. Spesies wat oop habitatte verkies het, het 'n afname in waarskynlikheid getoon namate houtagtige bedekking toegeneem het, terwyl spesies wat geslote boslande verkies het, 'n afname in waarskynlikheid getoon het met 'n verskuiwing na oop grasvelde. Die studie het bevind dat sommige spesies, soos rooibokke, buffels en wildebeeste, geen sensitiwiteit vir veranderende plantegroei getoon het nie.

Die navorsers het tot die gevolgtrekking gekom dat die mees waarskynlike ekosisteem wat in die laat Senosoïkum vermeerder het, 'n savanne-omgewing was, oorheers deur grasvelde afgewissel met struike en bome. Hierdie omgewings is hoogs beïnvloed deur jaarlikse neerslag, wat óf groeiproduktiwiteit in meer droë toestande kan verminder óf plantvoedingstowwe in gebiede met oormatige reënval kan verdun.

Die studie het ook die beperkinge van die gebruik van fossielreste beklemtoon om vorige landskapsveranderinge te rekonstrueer. Vorige studies het voorgestel dat sekere fossiele digte bosveld aandui, maar hierdie navorsing toon dat hierdie fossiele moontlik nie die bosveldbedekking oor 'n groter gebied akkuraat verteenwoordig nie. Die navorsers waarsku daarteen om slegs op fossiele as "aanwyserspesies" te vertrou tydens paleo-ekologiese rekonstruksies.

Samevattend dui die studie daarop dat die uitbreiding van grasvelde deur die laat Senosoïkum dalk nie die primêre drywer van soogdierspesiasie en uitsterwing in Afrika was nie. In plaas daarvan het veranderinge in plantegroeibedekking, beïnvloed deur faktore soos neerslag, 'n beduidende rol gespeel in die vorming van soogdierevolusie op die vasteland.

– Kathryn G. Sokolowski et al, Doen grazers gelyk grasvelde? Versterking van paleo-omgewingsafleidings deur ontleding van hedendaagse Afrika-soogdiere, Paleogeografie, Paleoklimatologie, Paleoekologie (2023). DOI: 10.1016/j.palaeo.2023.111786