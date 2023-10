Grasse wat DNA steel, lei tot evolusionêre voordele, studie bevind

’n Onlangse studie wat deur die Universiteit van Sheffield gedoen is, het aan die lig gebring dat grasse die vermoë het om DNS van omliggende plante te steel, wat lei tot natuurlike genetiese mutasies wat hulle evolusionêre voordele bied. Hierdie proses is soortgelyk aan hoe geneties gemodifiseerde gewasse in laboratoriums geskep word.

Die navorsing is die eerste om te demonstreer hoe gereeld laterale geenoordrag, wat die inbring van DNS van een spesie in die genoom van 'n ander is, in grasse voorkom. Die gesteelde genetiese geheime gee hierdie grasse die vermoë om groter, sterker te word en vinniger by nuwe omgewings aan te pas.

Om die tempo van laterale geenoordrag te verstaan, is van kardinale belang om die potensiële impak daarvan op 'n plant se ontwikkeling en sy vermoë om by die omgewing aan te pas, te bepaal. Aangesien grasse 30% van die aarde se aardoppervlak bedek en verantwoordelik is vir die vervaardiging van die meerderheid van die wêreld se voedsel, is dit die ekologies en kommersieel beduidendste kategorie plante.

Om die verskynsel te ondersoek, het die Sheffield-span genome van 'n tropiese grasspesie in volgorde bepaal en die aantal gene wat in verskillende stadiums van sy evolusie bygevoeg is, bereken. Die oordragte wat in wilde grasse plaasvind, gebeur glo soortgelyk aan hoe geneties gemodifiseerde gewasse geskep word. Hierdie ontdekking kan die persepsie en gebruik van geneties gemodifiseerde gewasse beïnvloed, sowel as toekomstige pogings om oesopbrengs te verbeter en veerkragtiger plante te skep.

Dr. Luke Dunning, die senior skrywer van die studie, het verduidelik dat daar verskillende maniere is om geneties gemodifiseerde gewasse te skep, waarvan sommige menslike betrokkenheid vereis en ander nie. Die oordragte wat in wilde grasse waargeneem word, kan spontaan plaasvind deur lae-ingrypingstrategieë. Die navorsers beoog om hierdie hipotese te verifieer.

Deur beter te verstaan ​​hoe laterale geenoordrag in die natuur plaasvind, kan dit moontlik wees om die sukses van hierdie proses te verbeter en omstrede genetiese modifikasies as 'n meer natuurlike proses te beskou. Die span beplan om hul teorie te toets deur bekende gevalle van laterale geenoordrag te simuleer om die rol daarvan in die variasies wat tussen gewasvariëteite gesien word, te bepaal.

Oor die algemeen werp hierdie studie lig op die fassinerende vermoë van grasse om DNS te steel en genetiese voordele te verkry, wat beduidende implikasies vir die velde van plantbiologie en landbou inhou.

