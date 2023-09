Linte van grafeen bied 'n beter platform vir Twistronics-studies

'n Nuwe benadering tot twistronika-studies wat linte van grafeen insluit, kan navorsers beter beheer oor die draaihoek bied en dit makliker maak om die elektroniese effekte te bestudeer wat ontstaan ​​as gevolg van die draai en spanning van aangrensende lae van tweedimensionele (2D) materiale. Vorige twistronics-studies het daarop gefokus om twee vlokkies materiaal te draai en dit te stapel, maar die nuwe lintgebaseerde tegniek maak voorsiening vir 'n meer deurlopende verandering in die draaihoek, wat beter beheer bied en die elektroniese effekte makliker bestudeer.

Deur lae 2D-materiale te stapel en die hoek tussen hulle te verander, het navorsers ontdek dat hulle die elektroniese eienskappe van hierdie materiale kan verander. Byvoorbeeld, 'n dubbellaag grafeen ontwikkel 'n bandgaping wanneer dit in kontak met seskantige boornitried geplaas word. Dit gebeur omdat die lae grafeen en hBN wat effens nie ooreenstem nie, 'n moiré-superrooster vorm, wat 'n bandgaping toelaat om te vorm. Deur die lae verder te draai en die hoek tussen hulle te vergroot, verdwyn die bandgaping.

Hierdie vermoë om elektroniese eienskappe te verander sonder om die chemiese samestelling van die materiaal te verander, is 'n fundamenteel nuwe rigting in toestelingenieurswese en is "twistronics" genoem. Die beheer van draaihoeke en gepaardgaande vervorming bly egter 'n uitdaging, aangesien verskillende areas van 'n monster verskillende elektroniese eienskappe kan hê. Om dit te oorkom, het navorsers aan die Columbia Universiteit 'n lintvormige grafeenlaag bo-op hBN geplaas en die een kant van die lint stadig gebuig met 'n piëzo-atomiese kragmikroskoop. Dit het 'n draaihoek geskep wat voortdurend gewissel het en 'n eenvormige vervormingsprofiel wat voorspel kon word.

Die navorsers was in staat om beide spanning en draaihoek voortdurend in te stel, wat hulle ongekende toegang tot die "fasediagram" van gedraaide hoeke gee. Hierdie vlak van beheer maak voorsiening vir presiese kartering van die afhanklikheid van die elektroniese bandstruktuur op draaihoek, wat nie voorheen moontlik was nie. Boonop bied die nuwe tegniek die eerste geleentheid om die rol van spanning in towerhoek-dubbellaaggrafeenstelsels op 'n reproduceerbare manier te meet en maak nuwe idees oop vir die beheer van die elektroniese bandstruktuur in gedraaide laagstelsels.

Bronne: Geen