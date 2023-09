Die Royal Observatory Greenwich het die wenners van die Sterrekundefotograaf van die Jaar 15 aangekondig. Vanjaar se kompetisie het meer as 4,000 64 voorleggings van 11 verskillende lande ontvang. Die kompetisie word in XNUMX kategorieë verdeel, met 'n algehele wenner wat uit die wenners van elke kategorie gekies word.

Die eerste plek in vanjaar se kompetisie het gegaan aan Marcel Drechsler, Xavier Strottner en Yann Sainty van Duitsland en Frankryk vir hul foto van die Andromeda-sterrestelsel. Die beeld getiteld "Andromeda, onverwags" vang 'n groot, blou plasmaboog langs ons naaste naburige sterrestelsel vas. Die plasmaboog was 'n beduidende ontdekking en word deur wetenskaplikes bestudeer as 'n moontlike verskynsel uniek aan ons hoek van die heelal.

Die wenners in ander kategorieë sluit in Monika Deviat van Kanada vir haar foto getiteld “Brushstroke” in die aurorae-kategorie, Ethan Chappel van die Verenigde State vir sy foto “Mars-set” in die our moon-kategorie, Eduardo Schaberger Poupeau vir sy foto “A sonvraag” in die ons son-kategorie, Vikas Chander vir sy foto “Zeila” in die mense en ruimte-kategorie, Tom Williams vir sy foto “Opgeskort in ’n sonstraal” in die kategorie planete, komete en asteroïdes, en Angel An vir sy foto "Groot kosmiese vuurwerke" in die luglandskapkategorie.

Hierdie ontsagwekkende foto's wys die skoonheid en wonder van die heelal uit, wat seldsame hemelse gebeurtenisse vasvang en hemelliggame in ongelooflike detail uitlig. Die wenbeelde is 'n bewys van die vaardigheid en kreatiwiteit van die fotograwe, sowel as die eindelose fassinasie met die kosmos.

Bron: Royal Observatory Greenwich