Gedragsbuigsaamheid vergemaklik vinnige omvanguitbreiding in grootstert-grackles

Navorsers van die Max Planck Instituut vir Evolusionêre Antropologie, die Universiteit van Kalifornië Santa Barbara en die Universiteit van Rochester het ontdek dat die grootstert-graak, 'n voëlspesie wat sy bevolking vinnig oor Noord-Amerika uitgebrei het, sy sukses te danke het aan sy gedrag. Die navorsers het bevind dat die grootstert-graakels hul habitatwydte vergroot het en aangepas het om in meer stedelike, droë omgewings te leef, anders as hul naaste familielid, die boot-stert-grackle.

Die studie, gebaseer op burgerwetenskaplike waarnemings van voëlvoorkomste tussen 1979 en 2019, het aan die lig gebring dat die grootstert-graakels nie bloot in nuwe habitatte inbeweeg het wat aan hul vroeëre vereistes voldoen het nie, maar hul omvang aktief uitgebrei het deur hul habitatvoorkeure te verskuif. Omgekeerd het bootstert-grakke net hul omvang effens noordwaarts beweeg in reaksie op klimaatsverandering.

Die navorsers het ook ondersoek ingestel na die rol van gedrag in die grootstert-grackles se vermoë om by nuwe habitatte aan te pas. Hulle het gevind dat die bevolking op die rand van die reeks meer buigsaamheid en volharding getoon het in vergelyking met die nie-randbevolking. Die navorsers spekuleer dat volharding individue in staat stel om oplossings vir uitdagings in nuwe omgewings te vind, terwyl veranderlikheid in buigsaamheid binne 'n bevolking die kanse op suksesvolle uitbreiding verhoog.

Die bevindinge beklemtoon die belangrikheid van buigsaamheid en volharding in die fasilitering van vinnige verspreidingsuitbreidings en dui daarop dat om te verstaan ​​hoe spesies soos grootstertgraakels by nuwe omgewings aanpas, insigte kan verskaf om dalende spesies te help om omgewingsveranderinge te hanteer.

Bron: Peer Community Journal (DOI: 10.24072/pcjournal.320)