Die diep geheime van Gondwana: Verken die vorming en oorlewing van 'n antieke superkontinent

Gondwana, 'n massiewe landmassa wat honderde miljoene jare gelede bestaan ​​het, gaan voort om wetenskaplikes te boei wat probeer om sy geheimenisse te ontrafel. Hierdie antieke superkontinent het bestaan ​​uit die land wat ons nou ken as Afrika, Suid-Amerika, die Midde-Ooste, Indië en Australië, wat gevorm is deur die kontinentale opbreek van Gondwana meer as 100 miljoen jaar gelede.

Deur die jare het vooruitgang op die gebied van Geologie wetenskaplikes in staat gestel om 'n dieper begrip van Gondwana te verkry, hoewel daar nog baie oor is om te ontbloot. ’n Onlangse studie gelei deur ’n internasionale span navorsers dui daarop dat “superdiep diamante” dalk die sleutel tot die ontrafeling van die geheime van Gondwana se vorming en lang lewe kan inhou.

Waar was Gondwana geleë?

Gondwana was in die Suidelike Halfrond geleë en het die huidige Suid-Amerika, Afrika, die Arabiese Skiereiland, die Indiese subkontinent, Antarktika, Madagaskar en Australasië ingesluit. Wetenskaplikes het lank geglo dat hierdie superkontinent tussen 800 miljoen en 550 miljoen jaar gelede ontstaan ​​het.

Die term "Gondwana" is deur die Oostenrykse wetenskaplike Eduard Suess geskep en is afgelei van 'n streek in sentraal-Indië wat dieselfde naam dra. In Sanskrit vertaal dit na "bos van die gondes." Die bestaan ​​van Gondwana is afgelei uit bewyse van rotse en fossiele wat oor verskillende dele van die wêreld gevind is, wat aandui dat hierdie monsters eens saamgevoeg is en nie deur oseane geskei is nie.

Die rol van Super Deep Diamonds

Volgens heersende teorieë het Gondwana gevorm as gevolg van die botsing van verskeie antieke vastelande gedurende die Laat Prekambriese tydperk, wat dikwels na verwys word as die "verlore wêreld van Gondwana." Dit was een van twee antieke superkontinente, die ander Pangaea, wat gedurende die Vroeë Karboon-tydperk, ongeveer 335 miljoen jaar gelede, gevorm het.

Terwyl die presiese geologiese prosesse agter die siklus van superkontinente ontwykend bly, bied 'n onlangse studie gepubliseer in die joernaal Nature met die titel "Sublithosferiese diamanttydperke en die superkontinentsiklus" waardevolle insigte oor die vorming van Gondwana. Die navorsers het staatgemaak op die kristallisasierekords van sub-litosferiese diamante, wat aangedui het dat hierdie diamante diep onder die aarde se oppervlak gevorm het en eers toeganklik geword het nadat Gondwana 120 miljoen jaar gelede begin opbreek het.

Verstaan ​​die Superkontinent-siklus

Deur hul navorsing het die span ontdek dat superdiep diamante 'n deurslaggewende rol gespeel het om die dryfkrag en groei van Gondwana te ondersteun. Die diamante wat hulle bestudeer het, is deur vulkaniese uitbarstings ongeveer 90 miljoen jaar gelede in Brasilië en Guinee, Wes-Afrika, op die aarde se oppervlak neergelê. Hierdie diamante het tussen dieptes van 300 en 700 kilometer onder die aarde se oppervlak gevorm, wat verdere bewyse bied dat Suid-Amerika en Afrika eens deel van die Gondwana-superkontinent was.

(Bron: natureworldnews.com)