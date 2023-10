Stanford-wetenskaplikes sintetiseer seldsame vorm van goud met potensiële toepassings in elektronika en energie

Wetenskaplikes by Stanford Universiteit het suksesvol 'n seldsame vorm van goud, bekend as Au2+, gestabiliseer deur haliedperovskiet, gesintetiseer. Hierdie unieke materiaal het potensiële toepassings in die elektroniese en energiesektore, en dit is gekoppel aan Nobelpryswenner Linus Pauling se vroeëre navorsing.

Goud is 'n element wat nie natuurlik in sy stabiele Au2+ vorm voorkom nie. Met behulp van 'n halied perovskiet kon die Stanford-navorsers egter hierdie ontwykende vorm van goud skep en stabiliseer. Die Au2+ perovskiet kan met behulp van eenvoudige bestanddele en by kamertemperatuur gesintetiseer word, wat die produksie daarvan vinnig en maklik maak.

Hierdie ontdekking is betekenisvol omdat die goudatome in die perovskiet soortgelyke eienskappe as die koperatome in hoë-temperatuur supergeleiers vertoon. Daarbenewens het swaar atome met ongepaarde elektrone, soos Au2+, unieke magnetiese effekte wat ligter atome nie besit nie.

Die rariteit van Au2+ is te wyte aan relativistiese effekte, wat plaasvind wanneer deeltjies die spoed van lig nader. Hierdie effekte veroorsaak dat die elektrone rondom goudatome swaar word en styf aan die kern gebind word. As gevolg hiervan verloor goud natuurlik óf een óf drie elektrone, wat onderskeidelik Au1+ of Au3+ vorm, en die vorming van Au2+ uitgesluit.

Om die Au2+-bevattende perovskiet te skep, het die navorsers sesiumchloried en Au3+-chloried in water gemeng, saam met soutsuur en vitamien C. Die vitamien C skenk 'n elektron en transformeer Au3+ in Au2+. Hierdie materiaal is stabiel in vaste vorm, maar nie in oplossing nie.

Verdere toetse en ontledings, insluitend spektroskopie en X-straaldiffraksie, is uitgevoer om die absorpsie van lig en die kristalstruktuur van die perovskiet te bestudeer. Die navorsers glo dat hierdie ontdekking nuwe weë oopmaak vir die ontwikkeling van materiale met opwindende eienskappe.

Hierdie studie is gepubliseer in Nature Chemistry, en die navorsing is gelei deur Hemamala Karunadasa, medeprofessor in chemie aan die Stanford Universiteit, en Kurt Lindquist, 'n nadoktorale geleerde in anorganiese chemie aan die Princeton Universiteit.

Bronne:

– Natuurchemie: [skakel]

– Stanford Universiteit: [skakel]

– Princeton Universiteit: [skakel]