Studie vind antioksidantaktiwiteit in glutenvrye Afrikaanse graanteff

Navorsers aan die Universiteit van Noord-Carolina (UNC) Greensboro het ontdek dat tef, 'n glutenvrye graan wat tradisioneel in Oos-Afrika gekweek word, antioksidante eienskappe in menslike selle vertoon. Die studie, gepubliseer in die joernaal Antioxidants, het gefokus op die uitwerking van Eragrostis-teff-ekstrakte op menslike selle en het bevind dat tef vlakke van glutathione verhoog, 'n antioksidantmolekule met verskeie rolle in die menslike liggaam, en geenuitdrukking wat met glutathion-bane geassosieer word.

Teff, ook gespel as "tef," is beskikbaar in die Verenigde State en is bekend vir sy gesondheidsvoordele. Antioksidante speel 'n deurslaggewende rol in die neutralisering van onstabiele molekules in die liggaam, die vermindering van skade aan selle en bied gesondheidsvoordele soos 'n verminderde risiko van kardiovaskulêre siektes en kanker.

Die studie het 'n reeks menslike leukemie-monositiese selle genaamd THP-1, wat wyd in siektestudies gebruik word, gebruik om die antioksidantaktiwiteit van tef te ondersoek. Die navorsers het ivoor en bruin variëteite tef vergelyk en gevind dat bruin tef hoër vlakke van glutathion vertoon. Hierdie ontdekking dui daarop dat sekere soorte tef hoër antioksidanteienskappe kan hê.

Dr. Ayalew Ligaba Osena, die hoofnavorser, het verduidelik dat die studie daarop gemik is om teff-variëteite met die hoogste antioksidanteienskappe te identifiseer. Osena se laboratorium ontleed tans 85 soorte bruin tef in die hoop om gene wat verantwoordelik is vir verhoogde antioksidantaktiwiteit te isoleer. Die langtermyndoelwit is om tegnologieë te ontwikkel wat teff-produsente in die Verenigde State en Afrika sal bevoordeel.

Die navorsing beklemtoon die relevansie van tef in die verskaffing van voedsame, glutenvrye alternatiewe. Tef word tans as 'n voergewas in die VSA verbou, en die meel daarvan word vir menslike gebruik ingevoer. Die toenemende gewildheid van glutenvrye diëte sal na verwagting die vraag na tef aandryf.

Die studie was 'n samewerkingspoging tussen Osena se laboratorium en die laboratoriums van dr. Zhenquan Jia en dr. Nicholas Oberlies by UNC Greensboro. Die interdissiplinêre benadering het kundigheid in plantmolekulêre biologie, chemie en molekulêre toksikologie bymekaar gebring. Die navorsing het ook aan voorgraadse en nagraadse studente geleenthede vir betrokkenheid gebied en bygedra tot hul akademiese en professionele ontwikkeling.

Oor die algemeen werp die studie lig op die antioksidantaktiwiteit van tef, en beklemtoon die potensiële gesondheidsvoordele daarvan en die belangrikheid daarvan in glutenvrye diëte. Soos verdere navorsing gedoen word, kan die bevindinge die weg baan vir die ingenieurswese van antioksidanteienskappe in tef en ander gewasse.

Bron: Universiteit van Noord-Carolina in Greensboro