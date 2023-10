Meer as 100 meer soogdiere gevind om te gloei, insluitend katte

’n Onlangse studie het ontdek dat meer as 100 soogdierspesies, insluitend katte, die vermoë het om onder ultraviolet (UV) lig te gloei. Hierdie verskynsel, bekend as biofluoressensie, vind plaas wanneer diere UV-lig absorbeer en dit in verskillende kleure van die elektromagnetiese spektrum uitstraal. Anders as bioluminessensie, wat spruit uit interne reaksies binne 'n organisme, is biofluoressensie afhanklik van 'n eksterne ligbron.

Voorheen was die platypus, opossums en vlieënde eekhorings die enigste bekende soogdiere wat biofluoressensie getoon het. Hierdie nuwe navorsing het egter die lys aansienlik uitgebrei, wat die totale aantal gloeiende soogdierspesies op 125 te staan ​​bring. Om die studie uit te voer, het navorsers monsters by die Wes-Australië Museum se versameling ondersoek en verskeie biofluoresserende soogdiere geïdentifiseer. Sommige hiervan het die luiperd, rooijakkals, ysbeer en huiskat ingesluit.

Interessant genoeg het die studie aan die lig gebring dat wit en ligkleurige pels fluoressensie in 107 uit die 125 spesies vertoon het. Boonop het gepigmenteerde kloue 'n gloed uitgestraal in 68 van die spesies. Daar is ook gevind dat biofluoressensie in beide dag- en nagdiere voorkom, hoewel laasgenoemde groep geneig is om 'n effens hoër voorkoms van hierdie eienskap te vertoon.

Navorsers waarsku egter daarteen om UV-ligte te gebruik om gloeiende soogdiere in die nag op te spoor, aangesien blootstelling aan UV-lig hul sig kan beskadig. Hulle beveel eerder aan om rooi ligte vir kollig te gebruik. Of dit nou 'n kat of 'n ysbeer is, dit is die beste om versigtig te wees terwyl jy hierdie fassinerende aspek van soogdierbiologie verken.

Bronne:

– Royal Society Open Science

– Wes-Australië Museum