Nuwe insigte in Io se vulkaniese aktiwiteit

’n Onlangse studie wat deur ’n span navorsers van NASA se Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, die Universiteit van Arizona en Arizona State University gedoen is, het nuwe lig gewerp op die vulkaniese aktiwiteit van Io, een van Jupiter se mane. Deur hitte-emissiedata wat verkry is van sensors op die Juno-ruimtetuig te ontleed, kon die navorsers 'n globale siening van Io se vulkaniese aktiwiteit skep.

Vorige navorsing het aangedui dat Io die mees vulkanies aktiewe voorwerp in die sonnestelsel is, met 'n oppervlak bedek met calderas en riviere van gesmelte rots. Wetenskaplikes was lankal nuuskierig oor die bron van hierdie intense vulkaniese aktiwiteit. Die heersende hipotese dui daarop dat getyverhitting wat deur Jupiter se gravitasiekrag veroorsaak word, verantwoordelik is vir die opwekking van die hitte wat nodig is om die vulkaniese uitbarstings te voed. Daar was egter 'n debat oor die vraag of hierdie hitte afkomstig is van diep binne Io of nader aan sy oppervlak.

Die nuwe studie verskaf oortuigende bewyse wat laasgenoemde hipotese ondersteun. Die navorsers het ontdek dat Io 60% meer hitte langs sy laer breedtegrade uitstraal in vergelyking met sy hoër breedtegrade. Hierdie bevinding dui daarop dat die hitte wat vir die vulkaniese aktiwiteit verantwoordelik is, net onder die maan se oppervlak gekonsentreer is. Die navorsers stel voor dat Io 'n sagte boonste mantel of selfs 'n gesmelte oseaan onder sy kors kan hê.

Die globale siening van Io se vulkaniese aktiwiteit wat deur die navorsingspan geskep is, is gebaseer op die ontleding van 266 vulkaniese brandpunte. Hierdie omvattende hittekaart bied waardevolle insigte oor die verspreiding en intensiteit van die vulkaniese aktiwiteit oor die maan. Dit beklemtoon ook die belangrikheid van die bestudering van die pole van Io, wat min aandag in vorige navorsing gekry het.

Om die dinamika van Io se vulkanisme te verstaan, is noodsaaklik vir die ontrafeling van die geheimenisse van planetêre geologie en die prosesse wat hemelliggame vorm. Toekomstige studies sal ongetwyfeld voortbou op hierdie bevindinge, wat moontlik selfs meer gedetailleerde insigte bied in die intrigerende vulkaniese aktiwiteit van Io.

FAQ

Wat is die hoofbron van hitte vir Io se vulkaniese aktiwiteit?

Die hoofbron van hitte vir Io se vulkaniese aktiwiteit is vermoedelik getyverhitting wat deur Jupiter se gravitasiekrag veroorsaak word. Veranderinge in die afstand tussen Io en Jupiter lei tot wrywing binne die maan se rotsagtige materiaal, wat hitte produseer.

Waar is die hitte wat verantwoordelik is vir Io se vulkaniese aktiwiteit geleë?

Die nuwe navorsing dui daarop dat die hitte wat verantwoordelik is vir Io se vulkaniese aktiwiteit net onder die maan se oppervlak gekonsentreer is, veral langs sy laer breedtegrade. Hierdie bevinding dui op die moontlikheid van 'n sagte boonste mantel of selfs 'n gesmelte oseaan onder Io se kors.

Hoe is die globale siening van Io se vulkaniese aktiwiteit geskep?

Die globale siening van Io se vulkaniese aktiwiteit is geskep deur die ontleding van hitte-emissiedata verkry vanaf sensors op die Juno-ruimtetuig. Die navorsers het nuwe data van Juno se wentelbaan om Jupiter se pole gekombineer met vorige data om 266 vulkaniese brandpunte oor Io te karteer.

Hoekom is dit belangrik om Io se pole te bestudeer?

Die bestudering van Io se pole is noodsaaklik om die verspreiding en intensiteit van vulkaniese aktiwiteit op die maan te verstaan. Vorige navorsing het hoofsaaklik op Io se ewenaar gefokus, en min was oor sy pole bekend. Die nuwe studie beklemtoon die behoefte om die poolstreke te ondersoek om 'n omvattende begrip van Io se vulkaniese prosesse te verkry.

Bron: phys.org